Депутат Голубков: выборы прошли на высшем уровне

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Выборы президента Российской Федерации прошли на высоком уровне, отметил депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков в интервью корреспонденту «Радио 1».
«Мы все эти дни объезжаем избирательные участки смотрим как идет голосование за президента Российской Федерации. Конечно надо отметить, что все проходит на высшем уровне, несмотря на трехдневную интенсивную работу», — заявил депутат.Дмитрий Голубков добавил, что на всех посещенных им участках были соблюдены и законы, и все процедуры. Также он отметил большую явку.
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