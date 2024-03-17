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Депутат Голубков: выборы прошли на высшем уровне

17 марта 2024, 21:09
Фото: mosoblduma

Фото: mosoblduma

Выборы президента Российской Федерации прошли на высоком уровне, отметил депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков в интервью корреспонденту «Радио 1».

«Мы все эти дни объезжаем избирательные участки смотрим как идет голосование за президента Российской Федерации. Конечно надо отметить, что все проходит на высшем уровне, несмотря на трехдневную интенсивную работу», — заявил депутат.
Дмитрий Голубков добавил, что на всех посещенных им участках были соблюдены и законы, и все процедуры. Также он отметил большую явку.

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Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, проголосовавших на президентских выборах
17 марта 2024, 21:08

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона, принявших участие в выборах президента России.
«В Подмосковье закрылись все избирательные участки. Три дня голосования, около 4 тыс. участков и 36,3 тыс. сотрудников УИКа. Спасибо всем, кто нашёл время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 млн человек. Это показатель сплочённости и неравнодушия наших жителей. Ждём результаты и верим в общую победу!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Для удобства жителей голосование по выборам главы государства в этом году впервые проходило три дня – 15,16 и 17 марта. Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Заявления на голосование подали 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следили 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

В Одинцове работал Центр общественного наблюдения в Подмосковье. Он был открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следили за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могли по телефону сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома.

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#выборы
#голосование
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#президент
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В Подмосковье завершились президентские выборы, стартовал подсчёт голосов
17 марта 2024, 20:01

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области завершились выборы президента России. В регионе закрылись 3 985 избирательных участков, также закончено дистанционное электронное голосование. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов, сообщили в Мособлизбиркоме.
Для удобства жителей голосование по выборам главы государства в этом году впервые проходило три дня – 15,16 и 17 марта. Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Намерение отдать голос онлайн высказали 780,6 тыс. человек.

За ходом голосования в Московской области следили 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

В Одинцове работал Центр общественного наблюдения в Подмосковье. Он был открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следили за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могли по телефону сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома.

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#голосование
#выборы
#президент
#россия
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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Депутат Ефимов считает, что камеры на участках перестали воспринимать как инородное тело
17 марта 2024, 19:49

Фото: Радио 1

На избирательных участках в Подмосковье перестали обращать внимание на установленные там камеры видеонаблюдения. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал журналистам председатель комитета Мособлдумы по экономической политике Тарас Ефимов.
«Сейчас на участках не обращают внимания на камеры видеонаблюдения. Как было раньше? Заходишь в помещение и сразу ищешь глазами камеру, думаешь, где и как встать, чтобы она тебя видела. По-моему, мы прошли тот этап, когда камеры нам казались каким-то таким инородным телом на избирательном участке. Думаю, что с учётом развития соцсетей для нас они становятся частью жизни, и мы готовы это открыто обсуждать», – сказал подмосковный парламентарий.
По словам Ефимова, за период выборов он посетил около 30 избирательных участков и везде заметил две особенности.
«В первую очередь я отметил такой позитивный момент, как работа комиссий. И члены избирательных комиссий, и наблюдатели работают в спокойной обстановке настроены очень позитивно. Это первое. И второе – мы видим уже сейчас достаточно хорошую явку на вечер воскресенья», – сказал депутат.
Он добавил, что на прошедших в сентябре прошлого года выборах губернатора Московской области голосовал дистанционно, однако для выборов президента выбрал традиционный способ голосования и пришёл на участок в балашихинском микрорайоне Железнодорожный.

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#голосование
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#россия
#депутат
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Зампред Мособлдумы Рожнов заявил о необходимости обеспечить безопасность избирателей
17 марта 2024, 19:24

Фото: Радио 1

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов высоко оценил уровень организации голосования на выборах президента в Подмосковье. Как передаёт корреспондент «Радио 1», он особо отметил оперативную реакцию представителей УИК на нештатные ситуации.
«Всё организовано очень хорошо. И очень важно, что мы оперативно реагируем. Сегодня я приходил на участки, и везде представители органов правопорядка стоят рядом с урнами. Были единичные неприятные случаи, когда люди совершали уголовно наказуемые деяния. Мы должны были обеспечить безопасность тех, кто проголосовал, опустил бюллетени, и сделать так, чтобы их голоса были обязательно учтены», – сказал подмосковный депутат.
Он также отметил заинтересованность жителей Подмосковья в определении дальнейшей судьбы страны, о чём говорит очень высокая явка.
«Люди ответственно относятся к голосованию. Сегодня уже с утра был очереди на участках. А на некоторых, как мне говорили, с 8 часов стояли очереди, люди хотели проголосовать. Наверное, мы выходим по явке на 75-77%. Это очень хороший показатель», – считает Рожнов.
В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.

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#голосование
#выборы
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#избиратели
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Глава регионального штаба «Бессмертного полка» назвал Подмосковье комфортным местом для голосования
17 марта 2024, 19:07

Фото: Радио 1

Подмосковье – одно из самых комфортных мест для голосования на выборах. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Московской области, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов. В последний день выборов президента он посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Центр, как мне кажется, самый уникальный в стране. Видно все участки под широким углом – очень комфортное место для наблюдателей. В Подмосковье одно из самых больших количеств камер, задействованных на выборах. Можно не просто посмотреть, но и отмотать видео на нужное время и место, если у наблюдателей есть какие-то сомнения», – поделился Анисимов.

Он добавил, что уже проголосовал всей семьей в Люберцах. По словам Анисимова, вместе с супругой они учат детей ответственно относиться к важным для страны событиям.

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#выборы
#голосование
#московская область
#подмосковье
#бессмертный полк
#общественная палата московской области
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В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц
17 марта 2024, 18:53

Фото: Радио 1

В Подмосковье предусмотрена возможность проголосовать на выборах президента для пациентов стационаров. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель федерального проекта «Здравконтроль» Евгений Мартынов.
«В рамках нашего проекта мы ведём общественный контроль возможности голосовать для тех людей, которые либо в плановом порядке, либо экстренно попали в больницы. Пациенты, которые в состоянии спуститься и проголосовать, могут это сделать на избирательных участках, открытых на первых этажах больниц. А те, кто не может, либо голосуют электронным путём, либо заранее сообщили представителям медицинских организаций, и к ним пришли в рамках выездного голосования с урной», – пояснил Мартынов.
Он также отметил большую явку на голосовании среди пациентов подмосковных больниц.
«Мы информировали жителей о возможности проголосовать в больницах в рамках системы медицинских чатов и на медийных ресурсах Общественной палаты. Поэтому явка высокая. Мы знаем, что это очень востребованная услуга, и люди хорошо на это откликаются. Процент проголосовавших большой», – заверил зампред подмосковной Общественной палаты.
Представители федерального проекта «Здравконтроль» в воскресенье проконтролировали голосование в Одинцовской больнице.
«Сегодня мы посмотрели, как организована возможность проголосовать для пациентов Одинцовской больницы. Это одно из ведущих медицинских учреждений Московской области, поэтому хотелось посмотреть изнутри, как это организовано. Всё штатно, на высоком уровне», – заключил Мартынов.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В 27 городских округах региона в местах временного пребывания избирателей открыты 57 участков. По данным Мособлизбиркома, в медучреждениях работают 39 временных участков.

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#выборы
#голосование
#президент
#россия
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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
#общественная палата московской области
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Политолог Добромелов: работа подмосковного Центра наблюдения повышает легитимность выборов
17 марта 2024, 18:25

Фото: ​пресс-служба Мособлизбиркома

Работа Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове повышает легитимность голосования. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие мнение после осмотра центра высказал директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
«Впечатления очень хорошие. Этот центр позволяет повысить легитимность избирательного процесса. Он очень эргономичный и технологичный. Поражает качество камер видеонаблюдения», – сказал Добромелов.
Он также отметил, что в последние годы большинство граждан России, согласно опросам всех социологических центров, в целом доверяют выборам.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#выборы
#голосование
#подмосковье
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#политолог
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Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек
17 марта 2024, 18:15

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Явка избирателей на выборах президента на территории Московской области по состоянию на 18 часов составила 4 493 276 человек. Об этом информировали в пресс-службе Мособлизиркома.
«На избирательные участки пришли 3 679 267 человек, дистанционным электронным голосованием воспользовались 814 009», – говорится в сообщении.
В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.

Как заявил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин, общая явка избирателей на выборах президента превышает в Подмосковье этот показатель 2018 года.

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#голосование
#выборы
#президент
#россия
#подмосковье
#московская область
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#избиратели
#мособлизбирком
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В Белом доме назвали причину отступления ВСУ из Донбасса
Белый дом: ВСУ отступают на Донбассе из-за нехватки боеприпасов
17 марта 2024, 18:04

Фото: iStock/lucky-photographer

ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, поэтому вынуждены отступать на Донбассе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала АВС.
По его словам, украинская армия отходит на вторую или третью линию обороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают дефицит вооружения под Угледаром. Из-за опасений прорыва линии обороны ВС РФ, в США задумались о поставке дополнительного военного транша.

Предполагается, что Киеву будет направлено 300 миллионов долларов.

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#вооружения
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