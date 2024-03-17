Депутат Голубков: выборы прошли на высшем уровне

Подмосковье – одно из самых комфортных мест для голосования на выборах. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Московской области, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов. В последний день выборов президента он посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.