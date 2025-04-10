Память о Великой Отечественной назвали главной частью российского менталитета

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Память о Великой Отечественной войне является главной частью российского менталитета. Об этом заявил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
В беседе с «Татар-информом» он подчеркнул, что именно поэтому следует сохранить память о событиях 1941-1945 годов.
По его словам, у тех, кто родился после 2000 годов, уже сменилось отношение к этим событиям, они не так относятся к Великой Отечественной войне, как люди прошлых поколений.
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По его словам, у тех, кто родился после 2000 годов, уже сменилось отношение к этим событиям, они не так относятся к Великой Отечественной войне, как люди прошлых поколений.
«Они воспринимают их как давно прошедшие, прямо их не касающиеся», — посетовал историк.Читайте также:
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Данил Пономарев