День Победы в Одинцовском округе в этом году отметят без «Бессмертного полка»

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Акцию «Бессмертный полк» в Одинцовском городском округе в этом году проводить не будут. Об этом объявил глава муниципалитета Андрей Иванов.
«В этом году празднование 9 Мая в Одинцовском округе пройдёт без акции «Бессмертный полк». Такое решение мы приняли в целях общественной безопасности. Само же празднование 80-летнего юбилея Великой Победы будет масштабным. Готовится насыщенная программа, все анонсы опубликуем уже в ближайшее время», – написал Иванов с своём ТГ-канале.Ранее сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что в этом году шествие состоится в смешанном формате, в том числе и в традиционном – в регионах, где это будет возможно. Остальные желающие смогут пройти в едином строю в онлайн-формате.
Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров подчеркнул, что особое внимание на шествии уделят безопасности. Он призвал не забывать об угрозе провокаций.
В Подмосковье уже в третий раз проведут акцию «Бессмертный полк на транспорте». Портреты защитников Отечества и тружеников тыла разместят в автобусах. Они появятся там в период с 1 по 12 мая.
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Лора Луганская