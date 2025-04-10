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День Победы в Одинцовском округе в этом году отметят без «Бессмертного полка»

Фото: t.me/ivanov_live

Фото: t.me/ivanov_live

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Акцию «Бессмертный полк» в Одинцовском городском округе в этом году проводить не будут. Об этом объявил глава муниципалитета Андрей Иванов.
«В этом году празднование 9 Мая в Одинцовском округе пройдёт без акции «Бессмертный полк». Такое решение мы приняли в целях общественной безопасности. Само же празднование 80-летнего юбилея Великой Победы будет масштабным. Готовится насыщенная программа, все анонсы опубликуем уже в ближайшее время», – написал Иванов с своём ТГ-канале.
Ранее сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что в этом году шествие состоится в смешанном формате, в том числе и в традиционном – в регионах, где это будет возможно. Остальные желающие смогут пройти в едином строю в онлайн-формате.

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров подчеркнул, что особое внимание на шествии уделят безопасности. Он призвал не забывать об угрозе провокаций.

В Подмосковье уже в третий раз проведут акцию «Бессмертный полк на транспорте». Портреты защитников Отечества и тружеников тыла разместят в автобусах. Они появятся там в период с 1 по 12 мая.

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#безопасность
Шесть стран объявили о готовности отправить войска на Украину
AFP: только шесть стран из коалиции желающих готовы отправить военных на Украину
10 апреля 2025, 21:08

Фото: iStock/ikholwadia

Шесть государств Европы заявили о готовности направить свои войска на Украину после заключения перемирия. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).
Отмечается, что на данный момент шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Прибалтики, заявили, что готовы предоставить свои войска.

По данным агентства, для большинства из порядка 30 государств, входящих в «коалицию желающих», неопределённость целей развёртывания войск остаётся главной проблемой. Также европейские чиновники пока до сих пор не понимают, будут ли готовы США поддерживать размещённую на Украине группировку.

Ранее сообщалось, что ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины в Ясенке в Польше.

ВС США покинут ключевой хаб поддержки Украины в польской Ясенке

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#украина
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#евросоюз
#военные
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США могут изменить политику по отношению к России
Сикорский: США могут изменить свою политику в отношении РФ
10 апреля 2025, 19:06

Фото: iStock/ronniechua

Вашингтон якобы может изменить свою политику в отношении Москвы в ближайшие недели. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Slawa TV.
«Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно», — заявил Сикорский.

По его словам, российская переговорная группа лишь пытается выиграть дополнительное время на переговорах с американскими представителями. Сикорский уверен, что США в итоге изменят свою политику в отношении Москвы. Возможно, это произойдет уже в ближайшие недели, предположил глава польского МИД.

Он также выразил мнение, что Россия якобы не стремится добиться прочного мира на Украине.

При этом ирландский журналист Чей Боуз уверен, что Владимир Зеленский не желает мира с Россией, так как не хочет проводить президентские выборы на Украине.

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ВСУ пытаются сбежать из курских Горналя и Олешни в Сумскую область
10 апреля 2025, 18:37

Фото: iStock/Jakub Laichter

Некоторые группы украинской армии пытаются бежать из Горналя и Олешни Курской области в Сумскую. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Бойцы продолжают освобождение села Горналь и хутора Олешня. Отдельные группы ВСУ пытаются самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские заградотряды стреляют по отступающим боевикам ВСУ из артиллерии и наносят удары дронами.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области, где наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ.

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В 2025 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате
10 апреля 2025, 18:33

Елена Цунаева (Фото: пресс-служба МИА «Россия сегодня»)

На ежегодной пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева заявила, что в этом году шествие состоится в смешанных форматах, в том числе и в формате традиционного шествия, сообщила пресс-служба МИА «Россия сегодня».
В регионах, где это будет возможно, состоится традиционное шествие. Остальные желающие присоединиться к движению смогут пройти в едином строю в формате Бессмертного полка онлайн.

В Подмосковье уже в третий раз проведут акцию «Бессмертный полк на транспорте», когда портреты защитников Отечества размещаются в рейсовых автобусах. Плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла появятся в автобусах в период с 1 по 12 мая.

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров обратил внимание, что на шествии особое внимание уделят безопасности граждан.

«Не стоит забывать, что, к сожалению, существуют угрозы провокаций», — подчеркнул он.

Еще в формате «Бессмертный полк на передовой» участники спецоперации смогут отправить видеопоздравления своим родным, которые ждут их дома, поделился Макаров.

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#бессмертный полк
#шествие
#спецоперация
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Стало известно об участии бойцов СВО в поимке террористов из «Крокуса»
Офицер Гарабурдо: террористов из «Крокуса» ловили бойцы СВО, прибывшие на ротацию
10 апреля 2025, 18:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В поимке террористов из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» принимали участие не только представители спецслужб и силовики, но и бойцы СВО. Ранее неизвестные факты раскрыл подполковник Юрий Гарабурдо, слова которого приводит Telegram-канал Wargonzo.
Отмечается, что в момент теракта в Подмосковье Гарабурдо вместе с группой и генералом Эседуллой Абачевым, более известным как генерал Адлер, находились на границе Белгородской и Курской областей. После произошедшего с ними связались и сообщили, что сотрудники ГАИ настигли сбежавших стрелков, повредили их автомобиль и взяли одного.

Трое же снова сбежали, поэтому военнослужащих отправили в срочном порядке перекрывать лес, чтобы они никуда не скрылись. С другой же стороны начинались болота, поэтому террористы оказались в ловушке.

После Адлер оперативно вызвал бойцов полка «Ахмат». В результате, одного террориста обнаружили на дереве, а ещё двоих – в лесу.

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