Памятник фронтмену Doors Джиму Моррисону нашли спустя 37 лет поисков

Фото: iStock/Joanna Ciesielska
Спустя 37 лет поисков был обнаружен надгробный памятник американского рок-музыканта Джима Моррисона. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на парижское управление судебной полиции и прокуратуру.
Моррисона похоронили в 1971 году на кладбище Пер-Лашез в Париже, где он провёл последние месяцы своей жизни. К десятилетию со дня смерти фронтмена группы Doors, на его могиле был установлен бюст работы скульптора Младена Микулина из Хорватии. Однако в 1988 году его украли. Расследование велось практически сорок лет и было завершено только сейчас.
Памятник нашли совершенно случайно – в ходе обыска. В настоящее время специалисты оценивают состояние бюста, которому ещё в 80-х отломали нос и рот, а также разрисовали его различными надписями.
Напомним, что могила Моррисона является своего рода меккой для поклонников рок-музыки. В 1991 году, в двадцатую годовщину его смерти, полиции пришлось разгонять фанатов музыканта слезоточивым газом. А к 30-летию на могиле артиста было запрещено включать музыку и распивать алкоголь.
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Памятник нашли совершенно случайно – в ходе обыска. В настоящее время специалисты оценивают состояние бюста, которому ещё в 80-х отломали нос и рот, а также разрисовали его различными надписями.
Напомним, что могила Моррисона является своего рода меккой для поклонников рок-музыки. В 1991 году, в двадцатую годовщину его смерти, полиции пришлось разгонять фанатов музыканта слезоточивым газом. А к 30-летию на могиле артиста было запрещено включать музыку и распивать алкоголь.
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Анастасия Чинкова