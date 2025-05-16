Инфаркт, обвинения в раболепии и критика 9 мая: как лидер «ДДТ» снова оказался в центре скандала

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук снова оказался в центре общественного резонанса — на этот раз из-за своих высказываний о россиянах, параде Победы и ситуации в стране. Музыкант продолжает открыто выражать свою неоднозначную позицию, что вызывает как волну поддержки, так и шквал критики. Подробнее в материале «Радио 1».
Обвинения в «раболепии»
На недавнем концерте в Берлине Шевчук резко высказался о политическом устройстве России и менталитете граждан.
«Моя Родина — не начальство. Это раболепие, я думаю, пройдет. Надеюсь, мы излечимся от всего происходящего», — заявил он со сцены.
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Музыкант подчеркнул, что его коллектив стремится сохранить человеческое лицо в условиях тотального подчинения и давления.
Эти слова вызвали бурную реакцию. Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что такими заявлениями артист сам «ставит крест» на своей карьере в России. А глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов даже потребовал проверки Шевчука на иностранное финансирование и возможное признание его иноагентом.
Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Критика парада Победы
Ранее Шевчук уже высказывался о 9 Мая, подчеркивая, что военная память не должна превращаться в парадную показуху. По его словам, «война — это не блестящие сапоги, а кровь, грязь и смерть», а лозунги вроде «Можем повторить!» он назвал «бесовщиной». Музыкант напомнил, какой страшной ценой далась победа, и отметил, что настоящих фронтовиков почти не осталось, чтобы напомнить об этом обществу.
Отношение к СВО
Еще в мае 2022 года Шевчук открыто выступил против специальной военной операции. На выступлении в Уфе он заявил, что в конфликте гибнут «молодость России и Украины, старики, женщины и дети». Эти слова стали поводом для административного дела, и в итоге суд оштрафовал артиста на 50 тысяч рублей за «дискредитацию российской армии».
Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Проблемы со здоровьем
Осенью 2023 года стало известно, что Шевчук перенес инфаркт миокарда. Об этом сообщила пресс-служба группы «ДДТ», уточнив, что музыкант проходит курс реабилитации, который завершится к декабрю. В связи с этим были перенесены концерты, в том числе запланированное выступление в Тель-Авиве.
Где сейчас Шевчук
Сегодня группа «ДДТ» не гастролирует по России, но активно выступает за рубежом. Весной 2025 года коллектив отправился в североамериканское турне — концерты прошли в Майами, Нью-Йорке, Торонто, Вашингтоне, Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Летом и осенью группа планирует концерты в Риге, Казахстане, Кишиневе и Стамбуле.
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