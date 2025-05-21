Скончался один из участников шведской группы ABBA

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Двадцатого мая умер шведский звукорежиссёр Майкл Третов, который тесно сотрудничал с группой ABBA. Ему было 80 лет.
О его кончине сообщила шведская газета Aftonbladet. Подробности смерти неизвестны: сын, жена и менеджер Майкла отказались от комментариев.
Память звукорежиссёра почтил один из участников культовой группы Бенни Андерссон. По его словам, Третов значил для коллектива больше, чем кто-либо другой.
Читайте также:
Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович
Скончался сценарист и соратник Пола Верховена Герард Сутеман
Умер трехкратный лауреат «Оскара» и режиссер старых фильмов по Супермену Бентон
Память звукорежиссёра почтил один из участников культовой группы Бенни Андерссон. По его словам, Третов значил для коллектива больше, чем кто-либо другой.
«Кажется, наша музыка продолжает жить, и именно ты заставил её звучать вечно. Ты был <…> лучшим звукорежиссером, которого когда-либо видел мир», — сказал Андрессон.Майкл Третов работал над всеми студийными альбомами группы ABBA, за исключением последнего, выпущенного в 2021 году. Его прогрессивные методы звукозаписи и сведения звука сыграли ключевую роль в создании бессмертных композиций коллектива.
Читайте также:
Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович
Скончался сценарист и соратник Пола Верховена Герард Сутеман
Умер трехкратный лауреат «Оскара» и режиссер старых фильмов по Супермену Бентон
Анастасия Чубина