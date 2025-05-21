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Скончался один из участников шведской группы ABBA

Умер звукорежиссёр группы ABBA Майкл Третов, ему было 80 лет
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Двадцатого мая умер шведский звукорежиссёр Майкл Третов, который тесно сотрудничал с группой ABBA. Ему было 80 лет.
О его кончине сообщила шведская газета Aftonbladet. Подробности смерти неизвестны: сын, жена и менеджер Майкла отказались от комментариев.

Память звукорежиссёра почтил один из участников культовой группы Бенни Андерссон. По его словам, Третов значил для коллектива больше, чем кто-либо другой.
«Кажется, наша музыка продолжает жить, и именно ты заставил её звучать вечно. Ты был <…> лучшим звукорежиссером, которого когда-либо видел мир», — сказал Андрессон.
Майкл Третов работал над всеми студийными альбомами группы ABBA, за исключением последнего, выпущенного в 2021 году. Его прогрессивные методы звукозаписи и сведения звука сыграли ключевую роль в создании бессмертных композиций коллектива.

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Учился у Ивлева и позвал на открытие ресторана Познера и Собчак: где сейчас ведущий «Черного списка» Илья Захаров
21 мая 2025, 12:28

Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)

Ученик Константина Ивлева, шеф-повар Илья Захаров, сравнивает свою профессию с музыкой: как композитор создает свои произведения, так и он на кухне разрабатывает новые блюда. О личной жизни и карьере телеведущего расскажет «Радио 1».

Детство и юность Ильи Захарова

Илья Захаров родился 15 марта 1986 года. С ранних лет он проявлял интерес к кулинарии, когда жил с родителями в Средней Азии. Однако в то время он воспринимал это занятие как хобби и не собирался связывать с ним свою будущую карьеру. После окончания школы Захаров поступил в Московский институт государственного и корпоративного управления, где изучал экономику предприятий и организаций. Позже он продолжил свое образование в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.


Карьера Ильи Захарова: кулинария и телевидение

Профессиональный путь Ильи Захарова начался с неожиданного поворота. В молодости он пришел в ресторан с намерением устроиться барменом, но вместо этого его приняли на должность помощника на кухне. Первые дни работы заключались в уборке и подготовке ингредиентов — чистке овощей, фруктов и морепродуктов. Несмотря на тяжелые условия, этот опыт стал основой для его будущих навыков в кулинарии.

Карьера Захарова развивалась постепенно. В 21 год он устроился в свой первый ресторан, где быстро завоевал уважение руководства благодаря своей креативности, трудолюбию и мастерству. Его стремление к совершенству позволило ему подняться по карьерной лестнице до должности сушефа в ресторане современной кухни White Cafe.

В 2014 году Илья достиг новой вехи в своей карьере, когда его пригласили работать в московский холдинг White Rabbit Family под руководством Бориса Зарькова. В роли шеф-повара он возглавил кухню итальянского ресторана Luciano. Через два года ему доверили руководство первым в России грибным рестораном Mushrooms, где он продолжал развивать свои навыки под наставничеством известного шефа Владимира Мухина. Заведение быстро завоевало популярность благодаря оригинальным идеям Захарова, который мастерски сочетал классические и современные кулинарные стили.

Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)

«Адская кухня» с Ильей Захаровым

Имея за плечами опыт работы в престижных ресторанах, Илья Захаров решил поделиться своими знаниями и начал преподавать в кулинарной школе Ask The Chef. К 2017 году он уже стал известным ресторатором в Москве и присоединился к популярному реалити-шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница!». В паре с Константином Ивлевым Илья обучал поваров со всей страны и запомнился участникам как строгий наставник, требующий дисциплины и порядка на кухне. Некоторые зрители сочли его высокомерным и чересчур требовательным.

После участия в «Адской кухне» популярность Захарова значительно возросла. Вскоре ему предложили возглавить рестораны в игорной зоне Сочи. Однако дела в Москве шли успешно, и руководству пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить его на переезд. Тем не менее, Илья быстро завоевал доверие ценителей высокой кухни, умело сочетая французские кулинарные традиции с южным колоритом.

2021 год стал для Захарова насыщенным на события. Он вернулся на телевидение в роли ведущего программы «Белый китель» на телеканале «Пятница!», где его партнерами стали Дмитрий Левицкий и Дмитрий Горовенко. Кроме того, Илья возглавил французский ресторан Château de Talu в Геленджике, приурочив открытие главного здания винодельни к приезду известных гостей, таких как Ксения Собчак, Константин Богомолов, Екатерина Варнава и Владимир Познер.

«Никогда не был стеснительным»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего успеха
«Никогда не был стеснительным»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего успеха

Кроме того, Илья Захаров является автором более 30 кулинарных книг и членом Федерации профессиональных поваров и кондитеров России. В 2022 году одним из телепроектов с участием ресторатора стал реалити-шоу «Зовите шефа», которое напоминает популярную передачу «На ножах» с Константином Ивлевым. В этом шоу Илья Захаров помогает рестораторам, испытывающим финансовые трудности, восстановить свой бизнес.

Также важным событием стал фестиваль «География России», организованный рестораном Ruski в Москве для продвижения гастротуризма в стране. Этот проект был удостоен премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в категории «PR-кампания года — 2022». Захаров вошел в число девяти шеф-поваров из крупных городов России, которые представили первый сет фестиваля.

Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)

Гости ресторана Brunello высоко оценили сотрудничество Ильи Захарова и Александра Райляна в рамках гастролей шоу клуба и ресторана Birds в Сочи. Шефы работали вместе, представляя блюда, которые сочетали элементы европейской и паназиатской кухонь.

В 2023 году в ресторане Brunello появилось новое мероприятие под названием «Ужин с шефом». В рамках этой серии встреч Захаров готовит для ограниченного числа гостей специальные блюда по своим авторским рецептам. Уникальное меню доступно только в течение одного вечера, а на следующем ужине его состав меняется.


Илья Захаров на шоу «Черный список»

Шоу «Черный список на кухне» представляет собой обычное шоу черный список, но только тематика у него, подбор поваров в рестораны из трех сегментов. Дешевого, среднего, и элитного. Как и в обычном черном списке. Ведущие устраивают испытания и проверки поварам и соответственно смотрят как те готовят, что делают, да и вообще соответствуют ли они своим резюме и регалиям.

Илья Захаров нередко оказывается в эпицентре скандалов. Сначала он резко критикует поваров и сотрудников ресторанов, а затем уже сам становится предметом обсуждений в социальных сетях. Поклонники телеведущего иногда делают замечания Захарову за жесткие высказывания и грубое поведение.

Личная жизнь Ильи Захарова

Известный шеф-повар предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни, однако он открыто говорит о том, что является преданным семьянином. Его жена Ирина и дочь Софья — это те, кто вдохновляет и критикует его в равной мере.

В своем личном блоге Захаров редко делится фотографиями с семьей, поэтому информации о его близких не так много. Лишь однажды в интервью он немного открыл завесу тайны, рассказав о своем любимом блюде — сырниках, которые готовит его супруга. Он высоко оценил ее кулинарные способности, отметив, что это блюдо у нее получается даже лучше, чем у него.

На данный момент Илья Захаров продолжает возглавлять рестораны развлекательного комплекса «Казино Сочи». Летом 2024 года бренд-шеф анонсировал значительное событие в своей карьере — открытие отеля «Мантерра» в Сочи. Захаров стал не только сооснователем этого бизнеса, но и взял на себя руководство восемью ресторанами отеля, включая заведение авторской кухни, названное в его честь.

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Бабичев рассказал, что станет главным фактором победы в «Интервидении»
Критик Бабичев: выбор песни станет главным фактором победы РФ в «Интервидении»
21 мая 2025, 12:25

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Удачный выбор композиции станет основополагающим для победы на конкурсе «Интервидение», а написать подходящую песню, опираясь на знание собственных возможностей, может сам Ярослав Дронов (Shaman). Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с ТАСС подчеркнул важность международного восприятия исполнителя и его песни.
Как отметил эксперт, произведение должно быть либо написано специально для смотра, либо выпущено не ранее конца 2024 года.

«Главенствующим образом определяют успех и возможную победу на конкурсе выбранные песни. Будет ли она запоминающейся, ляжет ли на душу и желательно, не только нашему народу», — пояснил критик.
По его мнению, артисты и композиции должны понравиться зарубежной аудитории.

Кандидатура Дронова была выбрана на основе опроса ВЦИОМ. Евгений Бабичев отметил, что этот артист готов с полной отдачей выступить на международной сцене и отстоять честь страны.

Как стало известно 19 мая, Shaman станет представителем России на «Интервидении». Сам конкурс состоится 20 сентября 2025 года в Москве.

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#музыка
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Депутат Госдумы ответила на высказывание журналиста об отмене пенсии по старости в России
Депутат Бессараб: в России ни в коем случае не отменят пенсии по старости
21 мая 2025, 12:16

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России никогда не отменят пенсии по старости, так как законодательство РФ сформировано таким образом, что не допускается ухудшение жизни граждан. Именно так ответила депутат Госдумы Светлана Бессараб на высказывание журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который предложил полностью отменить пенсию по старости.
Парламентарий подчеркнула, что пенсии гарантированы государством и индексируются не ниже уровня инфляции. Она добавила, что размер выплат зависит только от трудового стажа и объёма отчислений, а не от социальных факторов.
«Пенсии формируются не за социальное положение, не за социальную, скажем так, благонадежность, не по факту демографической ситуации и не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Пенсии формируются из трудовой деятельности — сколько человек заработал, столько он и получает», — цитирует слова Бессараб NEWS.ru.
Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в августе этого года работающим пенсионерам сделают перерасчёт страховой пенсии.

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#выплаты
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#депутат
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С микрокредитных организаций Петербурга взыскали деньги за несуществующий кредит
21 мая 2025, 11:45

Фото: iStock/Ton Photograph

С микрокредитных организаций Санкт-Петербурга взыскали в пользу москвича почти 35 тысяч рублей за несуществующий кредит. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по городу.
По данным издания, 25-летний москвич получил сообщение о том, что он должен выплатить задолженности по договорам займа. Однако мужчина никогда не обращался в МКК. Тогда он сделал запрос в Бюро кредитных историй и узнал, что на его имя оформлено три кредита на сумму порядка 60 тысяч рублей. При этом в договорах значился номер его матери. Житель Москвы принял решение обратиться в полицию.

«Суд посчитал, что действиями компаний были нарушены личные неимущественные права и нематериальные блага, в частности право на доброе имя, использование персональных данных», — говорится в статье.

Отмечается, что суд признал договоры недействительными и взыскал с МКК почти 35 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Тем временем стало известно, что на Украине действует порядка 200 мошеннических колл-центров, пишут argumenti.ru.

По словам замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации МВД РФ Дениса Костина, там работают бывшие силовики.

«В этих кол-центрах все четко распределено: каждый знает свою роль, а за нарушение схем предусмотрены штрафы. Если раньше, когда мошенник звонил, можно было посмеяться, задать ему вопрос: «Чей Крым?», а он отвечал матом и клал трубку, то сейчас это им делать запрещено», — пояснил Костин.

Он призвал не говорить с сомнительными собеседниками по телефону и сразу класть трубку. Костин напомнил, что различные коды просят только мошенники, а ФСБ приезжает без предупреждения.

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Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Вместе против коррупции!»
21 мая 2025, 11:14

Фото: iStock / Oksana Kalinina

В Генеральной прокуратуре России в текущем году проводится Международный молодёжного конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Он проходит под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Конкурсные работы – антикоррупционные плакаты и видеоролики – принимают на сайте конкурса до 1 октября 2025 года. На том же сайте размещены правила проведения конкурса. Они доступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций», – говорится в сообщении.
Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

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