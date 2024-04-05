Памятник Пригожину и Уткину в полный рост поставили в Горячем Ключе в часовне ЧВК

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
В Горячем Ключе Краснодарского края появился памятник основателю «Вагнера» Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину. Фотографии опубликовал Telegram-канал «ЧВК "Вагнер". Сводки».
Уточняется, что памятник поставили в часовне ЧВК «Вагнер», которая располагается в Горячем Ключе. Композиция представляет собой статую Пригожина, который держит в руке рацию. Позади него стоит Уткин с автоматом.
На памятнике высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК и номера их жетонов.
Напомним, 23 августа частный самолёт Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, упал и разбился в районе села Куженкино Тверской области. Все десять человек, находившихся на борту, погибли. Согласно списку пассажиров, предоставленных Росавиацией, среди них находился бизнесмен Евгений Пригожин.
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На памятнике высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК и номера их жетонов.
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Элина Позднякова