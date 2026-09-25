Памятник собаке, спасшей 26 человек после землетрясения, установили в Венесуэле

25 сентября 2026, 01:59

Фото: iStock/deepspace

Хозяин собаки-спасателя «Цунами» дал интервью РЕН ТВ. Бордер-колли помогла отыскать и спасти 26 человек после землетрясений, а позже стала настоящим символом страны — в её честь даже возвели памятник.





Во время беседы Хорхе представил журналистам свою верную напарницу и рассказал, почему безоговорочно полагается на неё в самых непростых ситуациях. По словам мужчины, секрет эффективности Цунами состоит в особой методике тренировок: занятия проходят в совершенно разных условиях, а сценарии никогда не повторяются. Благодаря такому подходу собака научилась самостоятельно принимать решения, оперативно подстраиваться под обстановку и уверенно действовать даже в тяжёлых обстоятельствах.



«Я полностью доверяю своей собаке. Я считаю эффективность Цунами стопроцентной», — подчеркнул Хорхе Бинс.