Пьяный водитель сбил школьницу в Донецке
В Донецке произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Водитель машины, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного, опьянения сбил 13‑летнюю школьницу, сообщили агентству РИА Новости в МВД по ДНР.
Инцидент случился на регулируемом пешеходном переходе на пересечении проспекта Ленинского и улицы Ткаченко. По предварительным данным, за рулём автомобиля Lanos находился мужчина, у которого были признаки опьянения. В момент аварии девочка переходила дорогу по переходу, в результате наезда она получила травмы.
Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Кемеровской области автомобилист сбил лося, перебегавшего дорогу. Животное погибло, а машина получила серьёзные повреждения.
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