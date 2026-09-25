Два человека погибли при крушении самолёта в США

25 сентября 2026, 00:47

Фото: iStock/Gudella

В американском городе Хеспирия (штат Калифорния) случилось крушение одномоторного самолёта. В результате авиапроисшествия погибли два человека, сообщает издание Los Angeles Times (LAT) со ссылкой на местную полицию.





Инцидент случился примерно в 9:45 по местному времени (19:45 МСК). Сейчас обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Расследование ведут Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).



«Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Хеспирии утром четверга», — говорится в сообщении (LAT).