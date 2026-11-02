Панавто перечислил шесть безопасных семейных автомобилей на рынке
Директор по продажам компании «Панавто» Дмитрий Зазулин назвал шесть моделей для семей с детьми. При выборе машины он посоветовал учитывать результаты независимых испытаний, число пассажиров и условия эксплуатации.
В беседе с «Газетой.Ru» Зазулин отметил высокие оценки Mercedes-Benz E-Class и GLC-Class, Zeekr 001, Deepal S09 и Hongqi HS7. Для большой семьи он рекомендовал семиместный Voyah Dream: на втором и третьем рядах автомобиля есть крепления для детских кресел.
Эксперт предложил изучить итоги краш-тестов Euro NCAP в Европе и рейтинги IIHS Top Safety Pick+ в США. С 2026 года европейская программа учитывает безопасность управления, предупреждение аварий и защиту людей при столкновении и после него.
Семьям с детьми специалист советует обращать внимание на прочность кузова и нагрузки на голову и шею при ударе. По его словам, важную роль играют автоматическое торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе и мониторинг состояния водителя.
Американский институт IIHS, отметил Зазулин, оценивает риск опрокидывания, проверяет защиту пассажиров, качество фар и удобство креплений детских кресел.
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