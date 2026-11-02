Панавто перечислил шесть безопасных семейных автомобилей на рынке

02 ноября 2026, 09:48

Mercedes-Benz, Zeekr и Voyah вошли в список безопасных семейных автомобилей

Фото: iStock/Scharfsinn86

Директор по продажам компании «Панавто» Дмитрий Зазулин назвал шесть моделей для семей с детьми. При выборе машины он посоветовал учитывать результаты независимых испытаний, число пассажиров и условия эксплуатации.