Суды стали чаще отказывать банкротам в списании долгов
Юрист, руководитель компании ЮРОТРЯД Роман Анисимов сообщил о росте числа отказов в списании долгов при банкротстве граждан. За первое полугодие 2026 года суды приняли такие решения в отношении 5 516 человек. Это в 2,9 раза больше, чем за тот же период годом ранее.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что доля отказов выросла с 1,1 до 2,4%. При этом более 97% завершенных процедур по-прежнему заканчиваются освобождением от задолженности. За все время через банкротство в России прошли свыше 2,2 млн граждан.
Суды стали тщательнее изучать обстоятельства дел, а кредиторы активнее участвуют в процессе, отметил Анисимов. За первое полугодие они утвердили 2 790 планов реструктуризации — в 2,4 раза больше, чем годом ранее.
Внимание суда могут привлечь кредиты, полученные незадолго до обращения за банкротством. В одном из дел Верховный суд рассмотрел ситуацию, когда гражданин за день взял два кредита на 4 млн рублей и указал неверные сведения о доходах. Спустя три месяца он инициировал процедуру банкротства.
Вопросы могут возникнуть и при передаче имущества родственникам или продаже по нерыночной цене. Основанием для отказа способны стать сокрытие информации, предоставление ложных сведений финансовому управляющему и суду, а также завышение заработка в кредитной анкете.
По словам юриста, суд учитывает и способность человека погасить задолженность. Если доход позволяет рассчитаться за пять лет, суд может утвердить план реструктуризации.
Анисимов подчеркнул, что каждый случай требует отдельной оценки. Признание банкротом само по себе не гарантирует освобождения от долгов. Цель процедуры — помочь добросовестным гражданам выйти из тяжелого финансового положения, а не дать возможность необоснованно избежать ответственности.
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