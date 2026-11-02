Суды стали чаще отказывать банкротам в списании долгов

02 ноября 2026, 09:28

Юрист Ансимов: банкротство стало сложнее, суды чаще отказывают в списании долгов

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Юрист, руководитель компании ЮРОТРЯД Роман Анисимов сообщил о росте числа отказов в списании долгов при банкротстве граждан. За первое полугодие 2026 года суды приняли такие решения в отношении 5 516 человек. Это в 2,9 раза больше, чем за тот же период годом ранее.