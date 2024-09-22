Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Панихида по жертвам теракта в «Крокусе» прошла в Никольском соборе Красногорска

Панихида по жертвам теракта в «Крокусе» прошла в Никольском соборе Красногорска

22 сентября 2024, 12:41
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Панихида по жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла в Никольском соборе в Красногорске спустя полгода после трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.
На поминальной службе в соборе собрались несколько десятков человек.


Священник Евгений Савин в обращении к собравшимся подчеркнул, что трагедия, случившаяся полгода назад, не могда не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит и понимает бесценность божьего дара под названием жизнь.



Также он ответил на вопрос, который мучает многих людей: почему же происходят такие страшные события. Обо всём давно написано в Священном Писании: «По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. По причине уменьшения любви увеличивается беззаконие», – процитировал священник.

В заключение священнослужитель призвал всех прибывать в любви и пожелал милости, трезвости, крепости и молитвы за ближних и за тех, кого уже нет в живых.

Читайте также:

ЧОП и подрядные организации фигурируют в деле «Крокуса»

Crocus Group сообщил, когда начнутся выплаты пострадавшим в «Крокусе»

МЧС: противопожарные системы «Крокуса» не предназначались для тушения поджогов
#крокус сити холл
#теракт
#жертва
#погибший
#церковь
#красногорск
#память
Mash: Сослуживцы бывшего адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою
22 сентября 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Бывший адвокат Эльман Пашаев до задержания служил в зоне специальной военной операции командиром танка Т-80. Однако никто из сослуживцев ни разу не видел его в бою.
Как сообщает телеграм-канал Mash, экс-адвокат, некогда защищавший актёра Михаила Ефремова, заключил контракт с министерством обороны в феврале нынешнего года. Сначала он служил в 95-м стрелковом полку, но чем=то очень не понравился командованию воинской части. Тогда Пашаев перевёлся в пятую бригаду.

По рассказам сослуживцев одиозного юриста, с новым руководством он быстро сумел наладить хорошие отношения. Адвокат пообещал, используя свой опыт, помочь в решении юридических трудностей, возникающих в бригаде. Однако, отмечают однополчане, никто и никогда не видел Пашаева, участвующего в бою на танке Т-80, командиром экипажа которого он числился согласно штатному расписанию части.

Читайте также:

Экс-адвоката Эльмана Пашаева отправили в изолятор на два месяца

Экс-адвокат Пашаев, обещавший снять с Блиновских все обвинения, доставлен в суд

Пашаева задержали за мошенничество с освобождением от ответственности Блиновской
#адвокат
#отношения
#контракт
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция Франции направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику
BFMTV: спецотряд полиции CRS 8 по подавлению протестов отправится на Мартинику
22 сентября 2024, 10:38

Фото: iStock/AUFORT JEROME

Спецотряд быстрого реагирования французской полиции (CRS 8) по подавлению протестов в субботу направится на французскую заморскую территорию Мартинику, где несколько дней подряд проходят беспорядки из-за повышения цен на продовольствие. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Ранее префект Мартиники Жан-Кристоф Бувье подписал постановление, которым запрещается проведение демонстраций в административном центре и трёх коммунах до 23 сентября 08:00 (15:00 мск). Также в среду, 18 сентября, до понедельника, 23 сентября, на острове ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.

Напомним, что в ночь на вторник протестующие соорудили баррикады в городе Фор-де-Франс, который является административным центром Мартиники. В ходе беспорядков были ранены шесть сотрудников полиции. Граждане недовольны повышением цен на продовольствие. Они по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории блокируют супермаркеты на острове. Блокировать Мартинику призывают до тех пор, пока не появится ясность в торговых переговорах по вопросу повышения цен.

Читайте также:

Во Франции тысячи людей вышли на протесты против правительства Макрона

Макрон назначил нового главу МВД Франции

Во Франции на фоне протестов назначили нового главу МИД
#франция
#полиция
#протесты
#жители
#цены
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не могут с ним увидеться
22 сентября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/txking

Родители Далера Мирзоева, одного из фигурантов о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл», не могут с ним встретиться на протяжении последних шести месяцев. Об этом рассказала мать обвиняемого Гулракат Мирзоева.
В разговоре с РИА Новости она сообщила, что они с мужем не могут поехать к сыну, так как их некому отвести. Женщина добавила, что они не виделись и не разговаривали с Далером с того времени, когда произошла трагедия, и не знают, где он и что с ним.

В свою очередь, отец фигуранта Борот рассказал, что несколько раз расспрашивал сотрудников районного отдела милиции, где и каким образом он может разузнать о сыне, но ответа не получил.

Далер Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана. Следствие считает его одним из четверых исполнителей террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошёл 22 марта, ровно полгода назад.

Читайте также:

Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто

Стала известна новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
#трагедия
#женщина
#следствие
#отец
#новости
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме рассказали детали повесток в осенний призыв
Депутат Картаполов заявил о бумажных и электронных повестках
22 сентября 2024, 05:15

Фото: istockphoto/scaliger

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бумажные и электронные повестки могут приходить осенью, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме. Слова Картаполова цитирует РИА Новости.
Картаполов ответил на вопрос о том, могут ли пойти повестки в электронном и бумажном форматах, пока реестр находится в тестовом режиме.

«Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», – раскрыл депутат подробности.

Осенняя призывная кампания традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря.

Ранее депутат рассказал об условиях осеннего призыва в России. По его словам, осенний призыв будет проходить по старым правилам.

Ранее он сообщил, что предлагается передать единый цифровой реестр воинского учета в ведение Министерства обороны. Изменения носят технический характер и будут внесены в нормативный документ по осуществлению проекта.

Читайте также:

В России в тестовом режиме начал работать сайт «Реестр повесток»

В весенний призыв может прийти сразу две повестки, заявил Картаполов

В Госдуме анонсировали рассылку электронных повесток в России
#проверка
#депутат
#госдума
#призыв
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макаревича* признали иноагентом в свзяи с обвинениями президента в «военных преступлениях»
Макаревича* признали иноагентом из-за обвинений ВС РФ в военных преступлениях
22 сентября 2024, 04:49

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Основатель музыкальной группы «Мазина время» Андрей Макаревич* внесен в реестр иноагентов за обвинения президента России Владимира Путина и российских военных в совершении «военных преступлений», сообщает ТАСС.
Об этом артист заявил в интервью различным изданиям, в котором процитировал решение Замоскворецкого суда. Макаревич* также «распространял мнение, что конфликт в Донбассе был спровоцирован и поддержан государственными органами Российской Федерации» и открыто признался в «ведении предпринимательской деятельности на территории иностранного государства».

Макаревич* был признан иностранным агентом в сентябре 2022 года.

Весной этого года Госдума признала Макаревича иностранным агентом после того, как он в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), выдававшими себя за президента Владимира Зеленского, заявил, что считает до момента победпобеды Украины.

Читайте также:

В отношении Макаревича* начали доследственную проверку

Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ

«Развонялись»: Макаревич* впервые высказался о теракте в «Крокусе»

* признан иноагентом
#артист
#иноагенты
#донбасс
#президент
#владимир путин
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
Командиры 58-й армии согласились предоставить показания по делу генерала Попова
22 сентября 2024, 03:04

Фото: iStock/Atstock Productions

Все командиры 58-й армии, принимавшие участие в строительстве обороны Запорожской области и отражении атак противника, согласились дать показания по уголовному делу в отношении своего бывшего командира генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами», – заявил Попов в рамках заседания.

По его словам, для доказательства невиновности он просил командиров дать показания. Однако просьба Попова не была удовлетворена, и, по мнению Попова, это нарушило его «защиту и доказательство невиновности».

Ранее суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляционная жалоба подсудимых была отклонена.

Подсудимый Попов обвиняется в мошенничестве и подделке официальных документов. Следователи считают, что Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, который должен был использоваться при строительстве оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Читайте также:

Генерал Попов просит рассмотреть его уголовное дело в Запорожской области

Суд оставил в силе ограничение срока ознакомления с делом для генерала Попова

Следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала Попова
#суд
#минобороны рф
#запорожская область
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Концерт Гребенщикова* отменили во Франции
Концерт Гребенщикова* во французской Ницце отменили из-за состояния его здоровья
22 сентября 2024, 00:47

Фото: iStock/Dutko

Концерт Бориса Гребенщикова*, который был анонсирован в городе Ницца на юге Франции, отменили из-за состояния здоровья музыканта. Соответствующая информация появилась на сайте по продаже билетов Best Events Europe. Отмечается, что покупателям вернут деньги за купленные билеты.
«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ в Ницце 21 сентября. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически, в течение 14 дней», — указано в публикации.
Напомним, рок-исполнитель покинул Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. Однако он утверждает, что ни в коем случае не перестает чувствовать себя русским человеком, не теряет родного языка и уважительно относится к русской культуре.

Читайте также:

В центре Петербурга полиция накрыла VIP-бордель в доме Гребенщикова*

Гребенщиков*, Моргенштерн*, Земфира* и другие попали в стоп-лист российского радиоэфира

Борис Гребенщиков* объяснил, что ему мешает вернуться в Россию

*признаны в России иноагентами
#деньги
#концерт
#рок
#билеты
#музыка
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США готовятся побить антирекорд по числу бездомных, подробности
WSJ: количество бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи в 2024 году
22 сентября 2024, 00:36

Фото: iStock/Srdjanns74

Количество бездомных людей в США к концу 2024 года может превысить антирекорд прошлого года в 653 тысячи человек, так как число живущих на улицах людей уже выросло до 550 тысяч. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные 250 организаций, которые занимаются помощью американским бездомным. Отмечается, что количество людей этой категории продолжает неумолимо увеличиваться.
По данным газеты, нынешний показатель в 550 тысяч превышает на 10% данные в тот же месяц 2023 года, а если учитывать прогрессирующую тенденцию, к концу 2024 Штаты побьют собственный антирекорд.

Основными причинами этой проблемы в статье называют высокий наплыв мигрантов, рост цен на покупку и аренду жилья и наркотическую эпидемию из-за опиоидного препарата фентанила.

Читайте также:

Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве и жил в казармах ВСУ

Бездомный американец напал на незнакомца и съел половину его лица

«На пенсии средств нет, а на Украину есть»: Филиппо обвинил ЕС в краже российских денег
#данные
#рост
#бездомные
#сша
#кризис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев
23 сентября отмечается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских
22 сентября 2024, 00:00

Фото: istock/Alexey Emelyanov

Пётр и Павел Рябинники — это день народного календаря восточных славян, который отмечается 23 сентября. В этот день вспоминают святителей Петра и Павла, епископов Никейских. К этому времени созревает рябина и появляются первые зимние груши.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы на 23 сентября, что можно и нельзя делать в этот день.

Святители Петр и Павел — история

О жизни святых Петра и Павла осталось очень мало информации. Известно, что они проповедовали в Никее (современный Изник в Турции) в VIII или IX веках, возможно, во время правления императора Льва Исавра.

Этот император, будучи христианином, активно боролся с иконопочитанием, что способствовало распространению иконоборчества и привело к множеству жертв среди церковных служителей и верующих, выступавших против уничтожения святынь.

Епископ Петр был противником иконоборцев и, вероятно, за это был жестоко казнен. После его смерти на пост епископа Никейского был рукоположен Павел, который продолжил дело своего предшественника и вскоре также погиб за свою веру.

Фото: istock/Popescu Marius

Существует мнение, что именно благодаря усилиям никейских епископов была сохранена чудотворная икона Божией Матери Никейская от уничтожения.

Традиции

Епископов Петра и Павла в народе прозвали Рябинниками. Этот праздник имеет свои традиции.

23 сентября крестьяне начинали сбор рябины. Сохранилась поговорка: «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину». Хотя ягоды могли собирать и раньше, именно к этому дню часто случались первые заморозки, и они становились сладкими.

Рябина с древних времен считалась особым растением, обладающим защитными и целебными свойствами. Рябиновое дерево старались обязательно посадить рядом с домом — лучше несколько, чтобы защитить и жилище, и его обитателей.

Отвары из рябины использовались для лечения простуды и других болезней. Считалось, что если кто-то страдает от бессонницы или болей в груди, ему нужно обвести себя веточкой рябины в магическом круге — это должно было облегчить состояние.

Фото: istock/Алексей Филатов

Дерево никогда не обирали полностью — часть ягод оставляли для птиц. Существовала примета: тот, кто соберет все ягоды, столкнется с несчастьями. Поэтому 23 сентября нельзя было ломать или рубить рябину, если ветка случайно сломалась, следовало попросить у дерева прощения.

Ягоды сушили, готовили квас, варили компот и варенье, делали настойки. Веточки рябины обязательно подвешивали над входной дверью или под потолком для защиты дома от злых людей и нечистой силы. Их также вешали на чердак под крышу и раскладывали между оконных рам.

Фото: istock/Piotr Krzeslak

Рябина символизировала солнце и отпугивала всякую нечисть, пытающуюся проникнуть в дом через темные углы и щели. Традиции соблюдали также из-за народного поверье о том, что после дня осеннего равноденствия солнце уходит на зимний отдых.

В день Петра и Павла рябинников просили о помощи, чтобы пережить зиму без потерь.

Что можно делать 23 сентября 2024

С 23 сентября рябина становилась главной ягодой. Из нее готовили квас, который помогал при простудах и высокой температуре.

Рябиновый квас был не только популярным напитком, но и лечебным средством, способствующим борьбе с воспалениями. Сегодня известно, что в рябине содержится множество витаминов, минералов и фитонцидов, которые укрепляют иммунитет, тонизируют, улучшают пищеварение, помогают при мигрени и даже способствуют лечению сосудов. Однако наши предки обходились без научных знаний, полагаясь на рецепты и советы, которые со временем подтвердились научно.

Собранные ягоды использовали для приготовления настойки на водке, которую оставляли на два месяца для настойки и усиления вкуса. Помимо этого рябина считалась защитой от злых духов, и осенью ею украшали окна перед зимой.

Что нельзя делать 23 сентября 2024

Собирать ягоды с деревьев 23 сентября считалось плохой приметой, так как это могло привлечь несчастья. В результате животные и птицы оставались без возможности насладиться созревшими плодами.

Фото: istock/Valeriy Lushchikov

Кроме того, 23 сентября не следует проявлять жадность. В день осеннего равноденствия крестьяне устраивали празднования и накрывали щедрые столы. Отказывать гостям в угощении было не принято.

Приметы на 23 сентября 2024

Если рябины много, значит, осень будет дождливой и холодной, а зима — суровой.

Если рябина не дала плодов, осень будет сухой.

Читайте также:

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: чего не стоит делать, дабы не расстроить Божью Матерь

В Солнечногорске проведут выставку-пристройство собак и кошек

В Серпухове устроили концерт в честь 685-летия города
#праздник
#заморозки
#ягоды
#осень
#приметы
Следите за нашими новостями
в удобном формате