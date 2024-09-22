Панихида по жертвам теракта в «Крокусе» прошла в Никольском соборе Красногорска

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Панихида по жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла в Никольском соборе в Красногорске спустя полгода после трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.
На поминальной службе в соборе собрались несколько десятков человек.
Священник Евгений Савин в обращении к собравшимся подчеркнул, что трагедия, случившаяся полгода назад, не могда не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит и понимает бесценность божьего дара под названием жизнь.
Также он ответил на вопрос, который мучает многих людей: почему же происходят такие страшные события. Обо всём давно написано в Священном Писании: «По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. По причине уменьшения любви увеличивается беззаконие», – процитировал священник.
В заключение священнослужитель призвал всех прибывать в любви и пожелал милости, трезвости, крепости и молитвы за ближних и за тех, кого уже нет в живых.
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Священник Евгений Савин в обращении к собравшимся подчеркнул, что трагедия, случившаяся полгода назад, не могда не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит и понимает бесценность божьего дара под названием жизнь.
Также он ответил на вопрос, который мучает многих людей: почему же происходят такие страшные события. Обо всём давно написано в Священном Писании: «По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. По причине уменьшения любви увеличивается беззаконие», – процитировал священник.
В заключение священнослужитель призвал всех прибывать в любви и пожелал милости, трезвости, крепости и молитвы за ближних и за тех, кого уже нет в живых.
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Анастасия Чинкова