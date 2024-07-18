МЧС: противопожарные системы «Крокуса» не предназначались для тушения поджогов

Фото: istockphoto/BrianAJackson
Автоматические противопожарные системы, установленные в «Крокус сити холле», не были предназначены для тушения поджогов, тем более устроенных с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом на пресс-конференции в «Российской газете» сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
По словам Воронова, для таких категорий помещений, как «Крокус сити холл», не предусмотрена система противопожарной безопасности, которая способна потушить огонь, вызванный поджогом с использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости.
Директор департамента МЧС дополнительно отметил, что требования к системам пожаротушения писались без учета террористических актов и умышленных поджогов.
Ранее МЧС России сообщило, что террористы в «Крокус сити холле» применяли бензин или бензин, смешанный с маслом.
Читайте также:
Росфинмониторинг: К теракту в «Крокусе» причастна интернациональная команда
Мужчину, пытавшегося остановить боевиков в «Крокусе», посмертно наградили
Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО
Директор департамента МЧС дополнительно отметил, что требования к системам пожаротушения писались без учета террористических актов и умышленных поджогов.
Ранее МЧС России сообщило, что террористы в «Крокус сити холле» применяли бензин или бензин, смешанный с маслом.
Читайте также:
Росфинмониторинг: К теракту в «Крокусе» причастна интернациональная команда
Мужчину, пытавшегося остановить боевиков в «Крокусе», посмертно наградили
Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО
Данил Пономарев