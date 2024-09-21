ЧОП и подрядные организации фигурируют в деле «Крокуса»

Фото: медиасток.рф
Частное охранное предприятие (ЧОП) и подрядные организации, обслуживающие концертный зал «Крокус Сити Холл», фигурируют в уголовном деле, возбуждённом после теракта. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. В деле числятся руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», собственники самого здания и иные подрядные организации.
Указано, что дело было возбуждено в конце мая и объединено в одно производство с делом о теракте. При этом не уточняется, фигурируют в нём подозреваемые или обвиняемые.
Напомним, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта.
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Указано, что дело было возбуждено в конце мая и объединено в одно производство с делом о теракте. При этом не уточняется, фигурируют в нём подозреваемые или обвиняемые.
Напомним, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта.
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Анастасия Чинкова