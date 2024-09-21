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ЧОП и подрядные организации фигурируют в деле «Крокуса»

21 сентября 2024, 11:17
Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

Частное охранное предприятие (ЧОП) и подрядные организации, обслуживающие концертный зал «Крокус Сити Холл», фигурируют в уголовном деле, возбуждённом после теракта. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. В деле числятся руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», собственники самого здания и иные подрядные организации.

Указано, что дело было возбуждено в конце мая и объединено в одно производство с делом о теракте. При этом не уточняется, фигурируют в нём подозреваемые или обвиняемые.



Напомним, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта.

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#крокус сити холл
#теракт
#охрана
#уголовное дело
#производство
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных
В колонии в Туркестанской области на юге Казахстана произошел бунт заключённых
21 сентября 2024, 10:28

Фото: iStock/sakhorn38

Бунт заключённых произошёл в казахстанской колонии в Туркестанской области на юге республики. Об этом сообщили в пресс-службе комитета уголовно исполнительной системы МВД республики.
Отмечается, что бунт осужденных произошел по причине несогласия с режимом содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На данный момент в колонии находится председатель комитета, руководство и надзорные органы. Ситуация в учреждении стабилизирована.

Несколько сотрудников колонии получили незначительные телесные повреждения. В пресс-службе добавили, что им оказали необходимую помощь.

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#уголовное дело
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В Тверской области эвакуировали вокзал
В Тверской области эвакуировали пассажиров с вокзала на станции Старая Торопа
21 сентября 2024, 10:12

Фото: iStock/aapsky

Пассажиров и персонал вокзала эвакуировали из-за инцидента в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога в своем Telegram-канале.
Отмечается, что эвакуация связана с «инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа». Согласно предварительным данным, повреждений инфраструктуры нет, никто не пострадал.

Как сообщил Telegram-канал Baza, Торопецкий район атаковали украинские беспилотники. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее глава российского региона Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что в Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков вражеского дрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#тверская область
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Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою 4-летнюю дочь у бывшей жены
SHOT: Маньяк-иконописец Артур Рыно похитил 4-летнюю дочь у экс-жены в Москве
21 сентября 2024, 09:42

Фото: iStock/Giuda90

Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь у экс-супруги в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина забрал девочку из садика и скрылся в неизвестном направлении. Согласно информации источника, бывшая жена преступника, 27-летняя мастер пирсинга Валентина познакомилась с Артуром в тату-студии в центре Москвы, которую тот открыл после освобождения из колонии.

Девушка знала, что влюбилась в маньяка, однако этот факт её не смущал, так как Рыно был красивым и «неагрессивным». Однажды Валентина прочитала в интернете историю из прошлого своего супруга: перед задержанием у Рыно была девушка, которой он в подарок принёс отрезанное ухо жертвы. Сам маньяк ничего не отрицал и рассказал новой возлюбленной детали и других убийств.

В 2020 году молодые люди поженились, экс-заключённый взял фамилию жены, чтобы начать новую жизнь. Через несколько лет они развелись, потому что мужчина поднял на жену руку. Маленькая девочка осталась жить с Валентиной, но при этом Рыно мог видеться с ребёнком.

Недавно девушка приехала забирать ребенка из детсада. Воспитатели сообщили матери, что девочка ушла с отцом якобы проводить выходные вместе. После похищения Рыно не выходил на связь.

Малышку нашли через четыре дня в Павловском Посаде, где проживает мать бывшего преступника.

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В Воронежской области потушили открытое горение в производственном помещении
21 сентября 2024, 07:23

Фото: iStock/Distortion Media

МЧС России ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что площадь горения к тому момента составляла 4500 квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что на месте ЧП проводится проливка и разбор конструкций.

К ликвидации пожара были привлечены более 60 специалистов и 23 единицы техники. Согласно предварительной информации ведомства, никто не пострадал. На данный момент причины возгорания уточняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#воронежская область
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Алаудинов рассказал об использовании ВСУ в Курской области украденных машин
Алаудинов: ВСУ пользуются в Курской области украденными у мирных машинами
21 сентября 2024, 04:51

Фото: istockphoto/Evgeny555

Военнослужащие ВСУ используют автомобили, угнанные у мирных жителей Курской области, сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецподразделением «Ахмат», передает ТАСС.
«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», – подчеркнул он.

Таким образом Алаудинов прокомментировал данные о том, что ВСУ потеряли половину своей техники на западе под Курском.

Ранее Апти Алаудинов сообщал, что группе из 60 украинских солдат удалось скрыться от российских войск где-то в Курской области.

Генерал-майор также сообщил, что бойцам спецподразделения «Ахмат» на суджанском направлении удалось сбить вражескую технику, в том числе минометы, и уничтожить ангар, где хранилась техника.

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#курская область
#апти алаудинов
#всу
#вс рф
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В российском регион с экс-чиновника взыскали больше 65 млн рублей
21 сентября 2024, 03:54

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывший заместитель мэра города Вилючинск Камчатского края должен вернуть в казну государства более 65 миллионов рублей, которые он получил в ходе нарушения закона о противодействии коррупции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Требование прокурора, направленное в суд, было полностью удовлетворено.

Ранее Мосгорсуд заключил под стражу бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского. Чиновник был задержан 17 июля. Ему предъявлено обвинение по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ. Мужчина отрицает все обвинения.

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#камчатка
#взятка
#прокуратура
#полиция
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Алаудинов заявил о побеге группы украинских военных в Курской области
Алаудинов: группа из 60 бойцов ВСУ сбежала от ВС РФ в Курской области
21 сентября 2024, 01:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Группа из 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежала от российских войск в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы, бросив все», – уточнил Алаудинов

Он добавил, что бойцам спецназа «Ахмат» на суджанском направлении удалось подбить вражескую технику, в частности, минометы, а также уничтожить ангар, где хранилась техника.

Ранее Алаудинов сообщил о тяжелом положении ВСУ в Курской области. По его словам, противник понес большой урон и нет ни одного участка, где он мог бы продвинуться хотя бы на 100 метров.

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#курская область
#апти алаудинов
#всу
#вс рф
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На Украине женщины перекрыли дорогу у ворот военного комиссариата
21 сентября 2024, 01:02

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Женщины перекрыли дорогу у ворот территориально центра комплектования (аналог военного комиссариата на Украине). Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
Как сообщает автор видео, мужчин незаконно удерживают в автобусе и пытаются вывезти, не допуская прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее стало известно, что в сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещен призыв ограниченно годных граждан до 25 лет.

До этого депутат Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не верят в то, что призванные из-за рубежа вернутся. По его мнению, украинцы, покинувшие страну, вряд ли вернутся, поскольку те, кто хочет служить, уже приехали.

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#всу
#верховная рада
#украина
#призыв
#военные
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Адвокаты Бакальчука высказались о его освобождении
Адвокаты Бакальчука: СК не нашел состава преступления в его действиях
21 сентября 2024, 00:09

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Адвокаты сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука сделали заявление о его освобождении, информирует «Коммерсантъ».
По словам представителей бизнесмена, следователи центрального аппарата СК России не нашли в поведении Бакальчука ничего противозаконного. Также было предложено обратиться в СКР за дополнительной информацией.

В то же время источники в правоохранительных органах считают, что «проблема Бакальчука еще не до конца решена». Следственные действия в отношении бизнесмена продолжаются.

Ранее стало известно, что следственные органы отпустили Бакальчука, который был задержан по обвинению в убийстве, покушении на сотрудника полиции и самоуправстве.

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба – сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.

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#ск рф
#следственный комитет
#wildberries
#москва
#стрельба
#суд
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