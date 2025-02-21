Панкратий Печерский 22 февраля: почему в этот день нельзя чесать уши и делать комплименты девушкам

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22 февраля православные христиане чтят память преподобного Панкратия Печерского. О его жизни сохранилось немного сведений, но известно, что он был монахом Киево-Печерской лавры в XIII веке, вел праведную жизнь в посте и молитве, исцелял страждущих. Его мощи покоятся в Дальних (Феодосиевых) пещерах. О том, что можно делать в этот день, а что лучше избегать, расскажет «Радио 1».
Народные традиции 22 февраля
Этот день у крестьян ассоциировался с завершением зимнего периода. В народе проверяли запасы зерна, оценивая, хватит ли их до весны, приговаривая:
«Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат».
Кроме того, осматривали хозяйство и приводили в порядок сломанные вещи, чтобы с приходом тепла сразу приступить к полевым работам. Считалось, что своевременный ремонт принесет достаток в дом.
Что нельзя делать 22 февраля
В народных поверьях существует ряд запретов:
- лениться. Трудолюбие в этот день обеспечивало финансовое благополучие, а безделье — потери;
- спать до обеда. Поздний подъем считался предвестником болезней;
- подбирать на улице найденные вещи и деньги. Их могли заговорить на бедность и неудачи;
- делать комплименты девушкам. Считалось, что похвала могла лишить их красоты;
- чесать уши. По поверьям, это сулило скорый обман;
- строить планы на будущее. Считалось, что любые задумки в этот день не реализуются;
- продавать первую сплетенную пару лаптей. Первые лапти мастер должен был оставить себе, чтобы работа шла удачно.
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Что можно делать в Лаптевый день
Так как 22 февраля также называли Лаптевым днем, многие занимались плетением лаптей и ремонтом обуви.
Если же обуви для починки не находилось, люди выполняли любые домашние дела, связанные с ремонтом и хозяйством.
Кроме того, в этот день поминали умерших членов семьи.
Так же считалось, что это удачный день для уборки, и готовки — на стол нужно поставить мясное блюдо, чтобы привлечь в дом достаток.
Народные приметы на 22 февраля
По погоде в этот день предсказывали, какой будет конец зимы и наступающая весна:
- морозная погода означала, что холода продержатся долго;
- запотевшие окна в доме предвещали скорую оттепель;
- снегопад сулил хороший урожай;
- беспокойное поведение птиц указывало на раннюю весну.
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