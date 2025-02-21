Панкратий Печерский 22 февраля: почему в этот день нельзя чесать уши и делать комплименты девушкам

22 февраля православные христиане чтят память преподобного Панкратия Печерского. О его жизни сохранилось немного сведений, но известно, что он был монахом Киево-Печерской лавры в XIII веке, вел праведную жизнь в посте и молитве, исцелял страждущих. Его мощи покоятся в Дальних (Феодосиевых) пещерах. О том, что можно делать в этот день, а что лучше избегать, расскажет «Радио 1».