Трифонов день 14 февраля: как не потерять деньги и сберечь здоровье, народные приметы

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В народном календаре 14 февраля отмечен днем Трифона-перезимника или мышегона, а православные верующие вспоминают мученика Трифона. Приметы и запреты на 14 февраля, что можно и нельзя делать в Трифонов день — в материале «Радио 1».
Какой праздник 14 февраля?В Русской Православной Церкви 14 февраля проходит Предпразднство Сретения Господня. Тогда вспоминают 10 святых, известных по именам. Особенно выделяют мученика Трифона.
Это один из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых. Ещё в раннем возрасте он прославился даром чудотворений. Трифон исцелял болезни и изгонял бесов. Благодаря святому множество людей приняли Святое Крещение. Однако на Трифона донесли недоброжелатели и святого подвергли ужасным публичным мукам, а потом и казни.
В РФ почитание Трифона связывают с преданием, согласно которому во время царской охоты у Ивана Грозного улетел обожаемый царём кречет. Царь отдал приказ сокольнику Трифону Патрикееву отыскать птицу. На третий день поисков он сделал остановку под Москвой. Уставший сокольник лег и начал молиться своему святому покровителю, мученику Трифону. Во сне к нему пришел юноша и вручил ему кречета. После пробуждения сокольник увидел птицу на ближайшем дереве. Потом на том месте возвели часовню во имя святого мученика Трифона.
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В 2025 году с 9 по 15 февраля проходит неделя о мытаре и фарисее. Она является первой из трёх недель подготовки к Великому посту. Всю седмицу поста нет и не принято называть «сплошной».
В народном календаре 14 февраля отмечают Трифонов день, который получил название в честь одноимённого святого. Стоит отметить, что еще его называют Трифон-мышегон или Трифон-перезимник, поскольку по приметам могли выяснить, какая будет весна, угадывали погоду на ближайшее время.
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Что можно делать на 14 февраляСвятому Трифону 14 февраля молятся при житейских проблемах, плохом здоровье, семейных тяготах. Девушки чаще всего молятся ему о достойных женихах, семейном счастье, просят благословения в браке, поскольку люди в феврале нередко играли свадьбы. Все, кто мог, успевали заключить брак до Масленицы и Великого поста.
Одинокие девушки в Трифонов день старались по птицам и их поведению выявить, каким будет их будущий супруг. Говорят, что если барышня увидит пару синиц, то суженый будет молодой, добрый и весёлый. Ели на пути встретится пара ворон, то муж будет строгий и старше своей возлюбленной. Если прилетели сороки 14 февраля, то любимый может быть легкомысленным и болтливым.
Раньше замужние женщины, которые мечтали о появлении малыша, молились святому Трифону о рождении ребенка. Еще они ходили к водоёму и бросали в полынью сухоцветы. В старину считали, что так скорее в семье будет прибавление.
Союзы, которые заключались в Трифонов день, считались очень крепкими. Ещё говорили, что если влюблённые дадут друг другу клятву, то не разойдутся.
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Святого Трифона на Руси называли защитником садов и полей от насекомых, червей, мышей, помощником в земледелии. Ещё люди полагали, что он покровительствует дикой и домашней птице. На иконах Трифона нередко изображают с белой птицей подле плеча или на руке. Из-за этого в Трифонов день и в Сретение принято угощать пернатых.
Крестьяне тогда изгоняли голодных грызунов из амбаров, чтобы они не портили остатки запасов и семена. О защите от мышей молились святому Трифону и совершали обход полей с молебном. Как раз в связи с этим и появилось название Трифон-мышегон.
На Руси с маленькими вредителями связаны разные приметы. Если крысы или мыши побежали из дома — случится пожар. Если грызун залез в карман, то страшились финансовых проблем. Когда мыши прогрызали одежду или обувь, то её владелец, как говорили, через некоторое время может заболеть. Если мыши съели еду со стола, то у хозяйки дома зубы заболят.
В Трифонов день ещё подкармливали кошек, чтобы задобрить их. Раньше полагали, что после этого они будут эффективнее помогать в борьбе с грызунами.
В старину считали, что сон в ночь на 13 февраля раскрывает, как справиться с тяготами жизни, поэтому его стоит хорошо запомнить.
Ночью стоит насладиться видом звездного неба, поскольку по приметам можно таким образом узнать погоду на весну. Если довелось увидеть падающую звезду, то весна порадует теплом.
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Что нельзя делать на 14 февраляВ Трифонов день нежелательно брать в руки острые предметы: вилки, иглы, спицы. Этого лучше не делать, чтобы не навредить своему здоровью — так гласят приметы.
Веник держали подальше от домочадцев, поскольку по приметам, через него желательно не переступать в Трифонов день. Это якобы может вызвать трудности с деньгами в доме.
Не стоит устраивать банный день 14 февраля. В старину страшились, что вода смоет всё здоровье.
Нельзя проводить Трифонов день одному, говорили люди, поскольку потом могут начаться неприятности в личной жизни или весь год придётся провести в одиночестве.
Одинокому человеку нежелательно прогонять пса, который подбежал на улице. Животное можно покормить или погладить. В старину это считали хорошей приметой, которая сулит появление в жизни возлюбленного.
Нельзя обманывать людей, лгать другим, потому что вруна может через некоторое время постигнуть похожая участь.
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Приметы погоды на 14 февраля
- Если в ночь на 14 февраля на небе появилось звёзд, то весна будет поздняя;
- Если вечером на небе появилось много прозрачных белых облаков, то вскоре будет хорошая погода;
- Если с крыш висят длинные сосульки, то лён славно уродится;
- По погоде на Трифона можно понять, какими будут ближайшие 30 дней. Если началась оттепель, то теплая погода будет держаться месяц;
- Если начался снегопад, то весна будет дождливой;
- Если в Трифонов день был мороз, то весна наступит поздно и будет холодной.
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Ольга Енгалычева