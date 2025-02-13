Трифонов день 14 февраля: как не потерять деньги и сберечь здоровье, народные приметы

Семейные тайны президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит оказались гораздо более интригующими, чем можно было бы предположить. Американская журналистка Кэнди Оуэнс вновь исследовала прошлое знаменитой пары и обнаружила, что их встреча и вовсе была не случайной. О новых сенсационных эпизодах расследования расскажет «Радио 1».