Никола Студеный 17 февраля: что нужно делать что бы привлечь удачу и достаток в дом, народные приметы

Фото: iStock/alex_ugalek
В 2025 году 17 февраля отмечается народный праздник Никола Студеный. В этот день православные христиане чтут память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского (также известного как Николай Студит).
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
В лето Господне 793-е от Рождества Христова в селении на острове Крит родился праведный Николай, наречённый в крещении именем, которое станет известно всей Церкви. В десятилетнем возрасте родители его, уразумев призвание Божие, отправили отрока на воспитание в Студийскую обитель Константинопольскую. По окончании монастырского училища, в возрасте шестнадцати лет, Николай принял монашеский постриг, посвятив себя служению Господу.
В годы правления императора Льва V Армянина, гонителя святых икон, преподобный Николай вместе с преподобным Феодором был арестован, подвергнут жестоким истязаниям и заключён в темницу. Лишь спустя шесть лет после мученической кончины императора они были освобождены из заточения. Однако испытания не прекратились, ибо с переменой власти продолжались гонения на верных защитников иконопочитания.
Несмотря на тяготы и страдания, святой Николай не ослабевал в своём служении, проповедуя слово Божие и исцеляя недуги страждущих. За это Господь даровал ему дар исцеления, и многие получали исцеление от молитв его. В Древней Руси, по воле Господа, святой Николай стал известен как Студеный, потому что в этот день обычно случались сильные морозы.
Фото: iStock/alex_ugalek
Фото: iStock/Alexmumu
В Николин день, согласно старинным поверьям, не рекомендуется устраивать шумные веселья. Считалось, что это может привлечь злых духов.
Также не следует отправляться в дальние поездки, так как они могут оказаться неудачными и не принесут ничего хорошего.
Стричь волосы и ногти 17 февраля тоже не рекомендуется, чтобы не обрезать своё счастье.
Посещение бани в этот день может быть опасным из-за риска получить ожог.
Зависть, жалобы и ругань могут привлечь неудачи и беды.
Ходить в лес также не рекомендуется, так как предки верили, что это время звериных свадеб, и это может быть опасно.
Одеваться в красное тоже не стоит, чтобы не привлечь злых духов.
Фото: iStock/sufiyan huseen
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История праздника
В лето Господне 793-е от Рождества Христова в селении на острове Крит родился праведный Николай, наречённый в крещении именем, которое станет известно всей Церкви. В десятилетнем возрасте родители его, уразумев призвание Божие, отправили отрока на воспитание в Студийскую обитель Константинопольскую. По окончании монастырского училища, в возрасте шестнадцати лет, Николай принял монашеский постриг, посвятив себя служению Господу.
В годы правления императора Льва V Армянина, гонителя святых икон, преподобный Николай вместе с преподобным Феодором был арестован, подвергнут жестоким истязаниям и заключён в темницу. Лишь спустя шесть лет после мученической кончины императора они были освобождены из заточения. Однако испытания не прекратились, ибо с переменой власти продолжались гонения на верных защитников иконопочитания.
Несмотря на тяготы и страдания, святой Николай не ослабевал в своём служении, проповедуя слово Божие и исцеляя недуги страждущих. За это Господь даровал ему дар исцеления, и многие получали исцеление от молитв его. В Древней Руси, по воле Господа, святой Николай стал известен как Студеный, потому что в этот день обычно случались сильные морозы.
Приметы на 17 февраля
Фото: iStock/alex_ugalek
- Коли туман стелется по земле, жди оттепели, а то и снежку.
- Побеги ледяных узоров вниз опускаются — к теплу и солнышку.
- Мыши по снегу бегают — тепло на носу.
- Волки воют у селений — морозы крепчают.
- Иней на Николу — к урожаю богатому.
- Лес почернел — оттепель на пороге.
- Ветки ели к земле гнутся — снег на подходе, вверх глядят — погода ясная будет.
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Что нельзя делать в день Николы Студеного
Фото: iStock/Alexmumu
В Николин день, согласно старинным поверьям, не рекомендуется устраивать шумные веселья. Считалось, что это может привлечь злых духов.
Также не следует отправляться в дальние поездки, так как они могут оказаться неудачными и не принесут ничего хорошего.
Стричь волосы и ногти 17 февраля тоже не рекомендуется, чтобы не обрезать своё счастье.
Посещение бани в этот день может быть опасным из-за риска получить ожог.
Зависть, жалобы и ругань могут привлечь неудачи и беды.
Ходить в лес также не рекомендуется, так как предки верили, что это время звериных свадеб, и это может быть опасно.
Одеваться в красное тоже не стоит, чтобы не привлечь злых духов.
Что можно делать 17 февраля
Фото: iStock/sufiyan huseen
- В этот день людям рекомендуется посетить храмы и помолиться святому Николаю, так как считается, что такая молитва помогает защитить дом и семью от бед, а также дарует здоровье и благополучие.
- Также 17 февраля стоит заняться бытовыми делами. Это принесёт удачу и радость в семью. Например, полезно починить домашнюю утварь, чтобы в доме царили порядок и достаток.
- Не забудьте уделить внимание домашним животным и птицам. Хороший уход и кормление помогут защитить их от болезней и несчастий.
- Рекомендуется также делать обереги. Их можно развешивать во дворах, курятниках и в доме для защиты от нападений волков. Амулеты могут быть созданы из разнообразных материалов, таких как веточки, растения или чеснок, и предназначены для защиты.
- Кроме того, этот день считается благоприятным для гаданий на любовь и богатство. Гадания можно проводить различными способами, включая использование свечей, зеркал и карт. Считается, что они помогут узнать своё будущее и принять важные решения.
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Елена Генералова