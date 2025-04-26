Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского из-за Владимира Зеленского

Владимир Зеленский
Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского Франциска из-за Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Telegraph.
Известно, что мировые лидеры должны сидеть в соответствии с названием своего государства на французском языке в алфавитном порядке.
Однако в этот раз Ватикан пренебрег собственными правилами и пересадил главу киевского режима и его жену Елену Зеленскую в первый ряд. Чета сидела рядом с президентами Индии Драупали Мурму и Венгрии Тамашем Шуйоком, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В этом же ряду находились лидер США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.
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Однако в этот раз Ватикан пренебрег собственными правилами и пересадил главу киевского режима и его жену Елену Зеленскую в первый ряд. Чета сидела рядом с президентами Индии Драупали Мурму и Венгрии Тамашем Шуйоком, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В этом же ряду находились лидер США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.
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Анастасия Чинкова