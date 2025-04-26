В Ватикане началась церемония похорон папы римского Франциска

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Торжественная церемония похорон папы римского Франциска проходит в субботу на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на мероприятие прибыли более 160 делегаций от стран и международных организаций. По сведениям полицейского управления Рима, на самой площади уже за час до начала заупокойной службы собрались 140 тысяч человек.
Богослужение возглавляет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
Также сообщается, что пространство площади было разделено на несколько секторов, в которых разместятся делегации политиков, кардиналы и архиепископы и иные приглашённые участники из числа духовенства.
Последними на церемонию прощания приехали президент США Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Они в составе большой делегации вместе вышли из базилики.
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Богослужение возглавляет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
Также сообщается, что пространство площади было разделено на несколько секторов, в которых разместятся делегации политиков, кардиналы и архиепископы и иные приглашённые участники из числа духовенства.
Последними на церемонию прощания приехали президент США Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Они в составе большой делегации вместе вышли из базилики.
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Анастасия Чинкова