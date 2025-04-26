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В Ватикане началась церемония похорон папы римского Франциска

Фото: iStock/carmengabriela

Фото: iStock/carmengabriela

Торжественная церемония похорон папы римского Франциска проходит в субботу на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на мероприятие прибыли более 160 делегаций от стран и международных организаций. По сведениям полицейского управления Рима, на самой площади уже за час до начала заупокойной службы собрались 140 тысяч человек.

Богослужение возглавляет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Также сообщается, что пространство площади было разделено на несколько секторов, в которых разместятся делегации политиков, кардиналы и архиепископы и иные приглашённые участники из числа духовенства.

Последними на церемонию прощания приехали президент США Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Они в составе большой делегации вместе вышли из базилики.

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Минтранс хочет запретить парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках
26 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минтранс подготавливает законопроект, по которому будет введен запрет на парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект подготавливается после обращения депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

«В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — прокомментировали в Минтрансе.

Ранее главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о способах, которые помогут избежать травм на электросамокатах. Напомним, что сезон проката данного транспорта стартовал в Московской области с 15 марта.

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McDonald's начинает свое возвращение в Россию
McDonald's регистрирует товарный знак в Роспатенте для выпуска продукции в РФ
26 апреля 2025, 06:16

Фото: iStock/Andrey Rykov

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ для выпуска продукции в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответсвующие документы.
«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России», — рассказала агентству генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана компанией еще в декабре прошлого года. Уже в апреле ее приняли на рассмотрение. Компания рассчитывает продавать в России еду и напитки под товарным знаком «Макдоналдс». Помимо этого организация хочет начать осуществлять в РФ предоставление ресторанных услуг и доставку еды.

По словам Акиншиной, соответствующая заявка говорит о намерении McDonald's вернуться на российский рынок после ухода в 2022 году.

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На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы, дроны и электросамокаты
26 апреля 2025, 01:01

Фото: iStock/Mik122

На парад Победы на Красной площади будет запрещено проносить электросамокаты, вейпы и беспилотники. Об этом сообщается в памятке организаторов мероприятия.
Помимо, этого на Красную площадь запрещено проносить колющие и режущие предметы, а также оружие. К тому же гражданам нельзя брать с собой на Парад Победы бронежилеты, средства маскировки, пиротехнику, аэрозольные баллончики, алкоголь и животных.

На праздник запрещено проносить жидкости объемом свыше 50 мл, в том числе и парфюмерию, флаги и банеры. Под последнее не попадает формат А4. Бытовую химию, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов тоже нельзя приносить на праздник.

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#красная площадь
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Правительство отменило Концерт на Красной площади в честь 9 мая
26 апреля 2025, 00:35

Фото: iStock/Kacharava

Российское правительство отменило проведение праздничного концерта на Красной площади в честь 9 мая. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Соответствующее изменение было внесено в документ, который был сформирован в прошлом году. В новой редакции значится только запуск салюта. Причины отменения концерта не называются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о желании ряда французских депутатов посетить Россию по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На фоне этого дипломат выразил уверенность в том, что данное явление говорит об общем будущем двух стран.

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#победа
#концерт
#красная площадь
#9 мая
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Режим ЧС сняли в 11 населенных пунктах под Владимиром
25 апреля 2025, 20:46

Фото: istockphoto/Andrey_Ivanov

Режим ЧС, введенный из-за детонации боеприпасов, отменили в 11 населенных пунктах Владимирской области. Как уточнили в администрации муниципалитета, режим ЧС продолжает действовать в Барсово Киржачского района.
Согласно данным, сняты ограничения на движение по дороге 17К-8 от Киржача до пересечения с трассой А-108. Кроме того, режим ЧС сняли в Мирном, Першино, Храпках, Дворищах, Грибаново, Илейкино, участке Мележи, в СНТ «Лужки» и «Звездный».

Боеприпасы сдетонировали 22 апреля при возгорании на территории воинской части, доложили в МО РФ. Причиной возгорания названо нарушение требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами.

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