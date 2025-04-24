На лице умершего папы римского Франциска обнаружили жуткий синяк

Папа Римский Франциск (Фото: iStock/DorSteffen)
На лице умершего папы римского Франциска заметили крупный синяк, вызвавший множество вопросов и теорий, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Папа римский скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Причиной смерти Франциска назвали инсульт, осложненный хроническими заболеваниями. В феврале у него диагностировали двустороннюю пневмонию, а во время лечения он пережил четыре дыхательных криза, дважды оказавшись на грани.
Обнаруженное под подбородком и на левой щеке темное пятно породило гипотезы о возможной травме или кровоизлиянии. Врач Сабрина Антиколи поддержала мнение, что синяк мог появиться из-за падения, вызванного гемиплегией.
Согласно завещанию, он будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Папа просил сделать его гробницу простой, без украшений. Похороны Папы римского Франциска состоятся 26 апреля.
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Обнаруженное под подбородком и на левой щеке темное пятно породило гипотезы о возможной травме или кровоизлиянии. Врач Сабрина Антиколи поддержала мнение, что синяк мог появиться из-за падения, вызванного гемиплегией.
Согласно завещанию, он будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Папа просил сделать его гробницу простой, без украшений. Похороны Папы римского Франциска состоятся 26 апреля.
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Мария Моисеева