Папа Римский готовится канонизировать первого католического миллениала
Итальянский подросток Карло Акутис станет первым католическим святым из поколения миллениалов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане состоится церемония канонизации.
Карло Акутис ушел из жизни в 2006 году в возрасте 15 лет из-за лейкемии. В течение своей короткой жизни он активно занимался созданием веб-сайтов и продвижением католической веры в интернете, за что его прозвали «инфлюенсером Бога».
Чтобы быть причисленным к лику святых, кандидату необходимо подтверждение двух чудес. Первое чудо, совершенное Карло Акутисом, — это исцеление бразильского ребенка, родившегося с врожденным заболеванием поджелудочной железы. Это чудо было признано в 2020 году, что позволило молодому человеку быть причисленным к лику блаженных. Второе чудо связано со спасением девушки из Коста-Рики, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму после падения с велосипеда во Флоренции.
