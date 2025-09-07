Папа Римский готовится канонизировать первого католического миллениала

07 сентября 2025, 13:42

Папа Римский причислит итальянского подростка Акутиса к лику святых 7 сентября

Фото: iStock/uzhursky

Итальянский подросток Карло Акутис станет первым католическим святым из поколения миллениалов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.