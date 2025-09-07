Достижения.рф

Папа Римский готовится канонизировать первого католического миллениала

Папа Римский причислит итальянского подростка Акутиса к лику святых 7 сентября
Фото: iStock/uzhursky

Итальянский подросток Карло Акутис станет первым католическим святым из поколения миллениалов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане состоится церемония канонизации.

Карло Акутис ушел из жизни в 2006 году в возрасте 15 лет из-за лейкемии. В течение своей короткой жизни он активно занимался созданием веб-сайтов и продвижением католической веры в интернете, за что его прозвали «инфлюенсером Бога».

Чтобы быть причисленным к лику святых, кандидату необходимо подтверждение двух чудес. Первое чудо, совершенное Карло Акутисом, — это исцеление бразильского ребенка, родившегося с врожденным заболеванием поджелудочной железы. Это чудо было признано в 2020 году, что позволило молодому человеку быть причисленным к лику блаженных. Второе чудо связано со спасением девушки из Коста-Рики, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму после падения с велосипеда во Флоренции.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0