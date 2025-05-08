В Ватикане участники конклава выбрали нового Папу Римского

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В Ватикане участники конклава избрали нового Папу Римского. Впервые в истории католической церкви им стал американец. 69-летний кардинал Роберт Прево выбрал имя Льва XIV, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Спустя некоторое время после появления белого дыма из трубы Сикстинской капеллы новый глава Римско-католической церкви зашел на балкон Собора святого Петра и сделал заявление перед собравшимся на площади верующими, проинформировало агентство РИА Новости.
Папу Льва IV неоднократно прерывали аплодисментами, когда он говорил о своем предшественнике Франциске. В речи новый Папа сделал акцент на важности построения мостов между людьми при помощи диалога.
Президент РФ Владимир Путин поздравил нового понтифика Льва XIV с избранием. Заявление главы государства появилось на сайте Кремля.
Владимир Путин пожелал понтифику успехов в исполнении высокой миссии, здоровья и благополучия.
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«Я хотел бы, чтобы это приветствие мира достигло сердец каждого из вас и сердец всех людей на планете. Да пребудет с вами мир», — отметил понтифик.
Папу Льва IV неоднократно прерывали аплодисментами, когда он говорил о своем предшественнике Франциске. В речи новый Папа сделал акцент на важности построения мостов между людьми при помощи диалога.
Президент РФ Владимир Путин поздравил нового понтифика Льва XIV с избранием. Заявление главы государства появилось на сайте Кремля.
«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин пожелал понтифику успехов в исполнении высокой миссии, здоровья и благополучия.
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Ольга Енгалычева