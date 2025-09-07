«Бог послал нам этого человека»: Гоша Куценко раскрыл детали романа дочери

07 сентября 2025, 10:55

Дочь Гоши Куценко отказалась выполнять его заветную мечту

Гоша Куценко (Фото: Instagram* @goshakutsenko_official)

Актёр Гоша Куценко впервые публично рассказал о личной жизни своей старшей дочери Полины. Он подтвердил, что она состоит в серьёзных отношениях, хотя официально не замужем. Слова артиста приводит издание «Страсти».





Куценко отметил, что Полина выглядит счастливой со своим избранником. По его словам, между ними любовь, хотя сама дочь не делится подробностями. Актёр добавил, что мечтает о внуках, но его дочь просит не торопить события.

«Пап, дай насладиться средним возрастом и юностью», — передал Куценко слова девушки.

«Бог послал нам этого человека», — отметил Куценко.