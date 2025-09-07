«Бог послал нам этого человека»: Гоша Куценко раскрыл детали романа дочери
Дочь Гоши Куценко отказалась выполнять его заветную мечту
Актёр Гоша Куценко впервые публично рассказал о личной жизни своей старшей дочери Полины. Он подтвердил, что она состоит в серьёзных отношениях, хотя официально не замужем. Слова артиста приводит издание «Страсти».
Куценко отметил, что Полина выглядит счастливой со своим избранником. По его словам, между ними любовь, хотя сама дочь не делится подробностями. Актёр добавил, что мечтает о внуках, но его дочь просит не торопить события.
«Пап, дай насладиться средним возрастом и юностью», — передал Куценко слова девушки.Избранник Полины, по информации артиста, работает в сфере IT и не принадлежит к миру кино. Актёр тепло отзывается о молодом человеке и добавляет, что тот пришёлся по душе всей семье.
«Бог послал нам этого человека», — отметил Куценко.До этих отношений девушка встречалась с режиссёром Яном Яновским, но пара рассталась. Сейчас дочь Куценко нашла своё счастье вне медийного круга.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.