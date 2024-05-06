Папа Римский назвал условие своего участия в конференции по Украине

Некоторые из стран, которые собираются принять участие в предстоящей встрече по Украине в Швейцарии, намерены делать это исключительно для того, чтобы донести до других участников бесполезность такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.