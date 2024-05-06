Папа Римский назвал условие своего участия в конференции по Украине

Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск примет участие в конференции по Украине в Швейцарии только в том случае, если туда будет приглашена Россия. Об этом РИА Новости сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который находится в контакте с Папой.
Ранее глава Швейцарии Виола Амхерд пригласила Папу на украинскую мирную конференцию в июне.
В конце апреля Папа Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн на Украине и в секторе Газа. В своих проповедях Папа часто ссылался на конфликты на Украине и в секторе Газа.
Папа также ранее призывал Москву и Киев обменяться заключенными по формуле «всех на всех».
Читайте также:
МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО
Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест
Генерал НАТО назвал условия, при которых Киев перестанет получать помощь Запада
«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», – рассказал Севастьянов.
В конце апреля Папа Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн на Украине и в секторе Газа. В своих проповедях Папа часто ссылался на конфликты на Украине и в секторе Газа.
Папа также ранее призывал Москву и Киев обменяться заключенными по формуле «всех на всех».
Читайте также:
МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО
Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест
Генерал НАТО назвал условия, при которых Киев перестанет получать помощь Запада
Александр Климов