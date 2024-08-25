Папа Римский указал на недопустимость запрета любой христианской церкви

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Папа Римский Франциск, говоря о «недавних законах», принятых на Украине, высказал опасения по поводу свободы верующих. Он подчеркнул, что ни одна христианская церковь не должна быть упразднена или запрещена.
После окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане понтифик сказал о страхе, который возникает у него за тех, кто молится. По словам главы Римско-католической церкви, никто не совершает зло из-за того, что молится. Если он совершил зло против своего народа, он будет наказан, но он совершает злые поступки не из-за того, что молится, а скорее из-за того, что молится недостаточно.
Папа Франциск убеждён, что каждый верующий должен получить возможность молиться в том месте, которое он считает своей церковью.
Накануне, 24 августа, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете на территории страны религиозных организаций, связанных с Россией, в частности Украинской православной церкви.
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Папа Франциск убеждён, что каждый верующий должен получить возможность молиться в том месте, которое он считает своей церковью.
«Да не будет упразднена никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!» — заявил понтифик.
Накануне, 24 августа, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете на территории страны религиозных организаций, связанных с Россией, в частности Украинской православной церкви.
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Александр Бойцов