Папа Римский подверг критике Трампа и Харрис

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Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни», заявил Папа Римский Франциск, сообщает агентство ANSA.
Отвечая на вопрос, за кого из кандидатов он проголосовал бы на президентских выборах в США, Папа ответил, что «оба против жизни».
Он также раскритиковал призыв президента Трампа депортировать всех мигрантов, лишив тем самым их возможности расти, работать и развиваться. Папа Римский также подверг критике Харрис, выступающую за аборты, что является грехом в связи с формированием ребенка уже спустя месяц после зачатия.
Ранее Папа уже осуждал противников миграции и называл их грешниками. В своей еженедельной проповеди понтифик призвал задуматься о тех, кто пересекает «моря и пустыни, чтобы достичь земли, где они смогут жить в мире и безопасности».
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«В современной политике обычно говорят, что не голосовать — это плохо. Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, та леди или тот джентльмен? Каждый по совести должен подумать», – заявил понтифик.
Он также раскритиковал призыв президента Трампа депортировать всех мигрантов, лишив тем самым их возможности расти, работать и развиваться. Папа Римский также подверг критике Харрис, выступающую за аборты, что является грехом в связи с формированием ребенка уже спустя месяц после зачатия.
Ранее Папа уже осуждал противников миграции и называл их грешниками. В своей еженедельной проповеди понтифик призвал задуматься о тех, кто пересекает «моря и пустыни, чтобы достичь земли, где они смогут жить в мире и безопасности».
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Александр Климов