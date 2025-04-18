Пара из Германии обнаружила внезапную пропажу семейной могилы

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В Германии семейная пара обнаружила внезапную пропажу могилы родных, сообщила газета Bild.
Эдгар и Сюзанна Виттнер из Баварии практически каждый день приходили к семейной могиле, которая находилась на кладбище в ста метрах от их дома. 3 апреля женщина, по своему обыкновению, пошла к месту упокоения родственников и не обнаружила никаких признаков, что на том месте когда-либо располагалась захоронение. По словам Сюзанны, с могилы исчезло абсолютно все: гранитная плита со статуей бронзового Иисуса, ограждение, цветы и свечи.
В могиле похоронены родители немки, сестра ее матери, которая скончалась 84 года назад в возрасте четырех лет от дифтерии.
Эдгар и Сюзанна обратились к администрации кладбища и местным властям, отмечая, что их договор на аренду этой земли все еще действует.
Супруги подчеркнули, что захоронение не должны были трогать. Сейчас семья Виттнер ищет тех, кто способен поделиться какой-либо информацией о произошедшем.
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В могиле похоронены родители немки, сестра ее матери, которая скончалась 84 года назад в возрасте четырех лет от дифтерии.
Эдгар и Сюзанна обратились к администрации кладбища и местным властям, отмечая, что их договор на аренду этой земли все еще действует.
Супруги подчеркнули, что захоронение не должны были трогать. Сейчас семья Виттнер ищет тех, кто способен поделиться какой-либо информацией о произошедшем.
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Ольга Енгалычева