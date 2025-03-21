Вандалы разгромили могилу первой жены Андрея Миронова на Троекуровском кладбище

Екатерина Градова (фото: РИА Новости)
Неизвестные устроили погром на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны», первой жены актёра Андрея Миронова, Екатерины Градовой, на Троекуровском кладбище.
Отмечается, что на могиле творится хаос: одна ваза с цветами повалена, надгробная плита потрескалась, около ограды разбросаны другие горшки с цветами.
Как отметил корреспондент NEWS.ru, фотография Градовой выцвела, а памятника на её могиле до сих пор нет. Артистки не стало 22 февраля 2021 года. Обычно родные покойных устанавливают монумент через год, но этого так и не было сделано даже через четыре года.
У Градовой, скончавшейся в возрасте 74 лет от инсульта, осталась дочь – известная актриса Мария Миронова, вдовец – физик Игорь Тимофеев, а также приёмный сын Алексей.
Ранее в этот день на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста России Бедроса Киркорова. По соседству с его могилой похоронены актёры Валентин Гафт, Сергей Юрский, Ирина Мирошниченко и Борис Клюев, а также модельер Валентин Юдашкин.
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Как отметил корреспондент NEWS.ru, фотография Градовой выцвела, а памятника на её могиле до сих пор нет. Артистки не стало 22 февраля 2021 года. Обычно родные покойных устанавливают монумент через год, но этого так и не было сделано даже через четыре года.
У Градовой, скончавшейся в возрасте 74 лет от инсульта, осталась дочь – известная актриса Мария Миронова, вдовец – физик Игорь Тимофеев, а также приёмный сын Алексей.
Ранее в этот день на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста России Бедроса Киркорова. По соседству с его могилой похоронены актёры Валентин Гафт, Сергей Юрский, Ирина Мирошниченко и Борис Клюев, а также модельер Валентин Юдашкин.
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Анастасия Чинкова