В Ялте обнаружили заброшенную могилу звезды фильма «Варвара-краса, длинная коса»

Алексей Катышев (Фото: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса»)
В Ялте нашли могилу звезды советского кинематографа Алексея Катышева. Актер, известный зрителям своими ролями в картинах «Огонь, вода и медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса», умер в 2005 году в возрасте 57 лет. В последние годы жизни артист стал бездомным, но потом его узнала и приютила бывшая коллега.
Могилу Катышева на старом ялтинском кладбище нашла команда программы «Малахов». Судя по состоянию захоронения, за ним никто не следил: памятника нет, а лишь деревянный крест со ржавой табличкой.
Катышев недолго работал в кино: мужчина уступил желанию супруги и отказался от карьеры. Двадцать лет он трудился водителем молоковоза. Потом артист пристрастился к спиртному. После одной из попоек с товарищами он попал за решетку за групповое изнасилование. Спустя месяц его отпустили: жертва забрала заявление, когда один из обидчиков предложил ей выйти замуж.
В 1993 году предприятие, где трудился артист, закрылось. Через три года жена выгнала Катышева из дома. Актер вернулся жить к маме, которая вскоре скончалась. Квартиру обманным путем забрали родные, и Алексей остался на улице.
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Катышев недолго работал в кино: мужчина уступил желанию супруги и отказался от карьеры. Двадцать лет он трудился водителем молоковоза. Потом артист пристрастился к спиртному. После одной из попоек с товарищами он попал за решетку за групповое изнасилование. Спустя месяц его отпустили: жертва забрала заявление, когда один из обидчиков предложил ей выйти замуж.
В 1993 году предприятие, где трудился артист, закрылось. Через три года жена выгнала Катышева из дома. Актер вернулся жить к маме, которая вскоре скончалась. Квартиру обманным путем забрали родные, и Алексей остался на улице.
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Ольга Енгалычева