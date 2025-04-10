В США носильщики гроба провалились в могилу и придавили сына покойного

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В Пенсильвании на северо-востоке США во время похорон обрушилась платформа с людьми. В итоге сын почившего придавило гробом, сообщила платформа 6abc Action News.
Американец скончался из-за сердечных осложнений. Во время похорон, когда процессия опускала гроб в могилу на кладбище, платформа разрушилась, и несколько мужчин, в числе которых был сын умершего, провалились в яму. Отмечалось, что мужчину зажало гробом, он потерял сознание, уткнувшись лицом в грязь.
Родные американца обвинили в произошедшем сотрудников кладбища и похоронного бюро, которые халатно отнеслись к исполнению своей работы. Они объявили, что платформа находилась в аварийном состоянии: дрожала, шаталась и была влажной.
Семья покойного собирается требовать компенсацию из-за сорванной церемонии прощания.
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«Гроб лежал на нем, и он потерял сознание», — поделилась одна из свидетельниц инцидента.
Родные американца обвинили в произошедшем сотрудников кладбища и похоронного бюро, которые халатно отнеслись к исполнению своей работы. Они объявили, что платформа находилась в аварийном состоянии: дрожала, шаталась и была влажной.
Семья покойного собирается требовать компенсацию из-за сорванной церемонии прощания.
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Ольга Енгалычева