Пара из Нидерландов нашла мертвую мышь в пачке фасоли
Супружеская пара из Нидерландов обнаружила мертвую мышь в упаковке замороженной стручковой фасоли, купленной в супермаркете сети Jumbo. Инцидент произошел в городе Капелле-ан-ден-Эйссел.
По информации газеты Algemeen Dagblad, речь идет о пакете фасоли собственной торговой марки магазина. Покупку супруги сделали примерно две недели назад, а позже заметили внутри упаковки труп животного.
Мужчина рассказал журналистам, что мышь была видна сразу после открытия пакета. В тот же вечер он вернулся в магазин, чтобы сообщить о случившемся.
По его словам, в супермаркете перед ним извинились и выдали ваучер, однако менеджер отнесся к ситуации без должного внимания. Покупатель утверждает, что сотрудник даже не записал номер партии товара и посоветовал просто выбросить упаковку.
После этого семья обратилась с жалобой в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов. В сети Jumbo подтвердили факт инцидента.
