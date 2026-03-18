В столичном регионе ожидается нашествии колорадского жука, гусениц и тли

18 марта 2026, 17:31

Фото: iStock/Elena Perova

В предстоящий весенне-летний период из-за быстрого потепления в столичном регионе ожидается нашествие колорадского жука, клещей, тли, белокрылок и различных гусениц из-за теплой погоды. Об этом предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





Она уточнила, что привычных вредителей из-за снежной зимы станет гораздо больше обычного. Для спасения будущего урожая дачникам стоит начать обработку сада от зимующих сразу после схода снега.





«От клещей необходимо использовать акарицидные препараты, так как обыкновенные инсектициды на них не действуют. Дополнительную обработку надо провести после того, как начнут распускаться почки листьев и цветов», — добавила Воронова в разговоре с Москвой 24.