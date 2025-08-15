Пара из РФ пожаловалась на перенос рейса из Сербии на 8 часов назад
Российские туристы не смогли вылететь из аэропорта Белграда своевременно из-за того, что их рейс перенесли на восемь часов назад. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Супруги рассказали, что приобрели билеты на самолет, который должен был доставить их из столицы Сербии в Москву. Однако, когда они прибыли в аэропорт отправления, оказалось, что самолет уже улетел восемь часов назад.
Пара утверждает, что их не предупредили о задержке рейса. Представители авиакомпании предложили клиентам бесплатные билеты на рейс, который отправится в Москву через две недели. При этом расходы на проживание должны были взять на себя сами россияне. Также им предложили приобрести билеты за свой счет.
Поскольку у путешественников не было времени, они выбрали второй вариант. Стоимость билетов составила 65 тысяч рублей. По словам супругов, компания не компенсировала им эти расходы.
