Пара из РФ пожаловалась на перенос рейса из Сербии на 8 часов назад

15 августа 2025, 09:32

SHOT: в Сербии пара из РФ не попала на рейс из-за переноса на 8 часов назад

Фото: iStock/Sitikka

Российские туристы не смогли вылететь из аэропорта Белграда своевременно из-за того, что их рейс перенесли на восемь часов назад. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.