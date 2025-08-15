В Алтайском крае подросток поджег 11-летнего друга
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента, в котором 13-летний мальчик поджег своего 11-летнего друга. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Дело возбуждено по статье 118 УК РФ, касающейся причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
По предварительной версии, вечером 9 августа в селе Мартовка двое несовершеннолетних мальчиков зашли в дом к односельчанину, где обнаружили канистру с бензином. 13-летний подросток, вдохнув пары бензина, вылил часть жидкости на своего друга и поджег его. В результате инцидента пострадавший получил ожоги и был госпитализирован.
Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы призывают родителей уделять больше внимания безопасности своих детей.
Ранее в Ульяновске суд вынес приговор гражданину Таджикистана, который в период с апреля 2021 года по июль 2024 года регулярно избивал свою гражданскую жену, включая время её беременности, а также её несовершеннолетнего сына. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: