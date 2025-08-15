В Алтайском крае подросток поджег 11-летнего друга

15 августа 2025, 08:55

Фото: iStock/Akintevs

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента, в котором 13-летний мальчик поджег своего 11-летнего друга. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.