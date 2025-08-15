В Екатеринбурге бизнесмена, которого обвиняют в совращении девочек, арестовали
В Екатеринбурге под стражу заключили 40-летнего местного брокера, которого обвиняют в совращении школьниц, передает E1.ru.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Предприниматель обвиняется в совершении действий сексуального характера с двумя несовершеннолетними лицами, не достигшими возраста 16 лет.
По версии следствия, мужчина имел сексуальные отношения с двумя школьницами. Об этом стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась мать одной из потерпевших, которой на момент совершения преступления было 14 лет.
Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу до 11 октября 2025 года.
