Мигрант приговорен к 4,5 годам колонии за систематическое насилие над беременной

15 августа 2025, 08:43

В Ульяновске мигрант получил 4.5 года за систематические избиения беременной

Фото: iStock/Zolnierek

В Ульяновске суд вынес приговор гражданину Таджикистана, который в период с апреля 2021 года по июль 2024 года регулярно избивал свою гражданскую жену, включая время её беременности, а также её несовершеннолетнего сына. Об этом пишет «‎КП».