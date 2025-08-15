Мигрант приговорен к 4,5 годам колонии за систематическое насилие над беременной
В Ульяновске суд вынес приговор гражданину Таджикистана, который в период с апреля 2021 года по июль 2024 года регулярно избивал свою гражданскую жену, включая время её беременности, а также её несовершеннолетнего сына. Об этом пишет «КП».
Следствие установило, что мужчина наносил удары руками и ногами по всему телу женщины, постоянно угрожая ей и запугивая её.
Трагический инцидент произошел 8 июня 2024 года, когда побои оказались настолько серьезными, что пострадавшую пришлось госпитализировать с травмами средней степени тяжести. Суд признал мужчину виновным в совершении насильственных действий и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с осуждённого 1,5 миллиона рублей в качестве морального ущерба. Однако, как отмечают эксперты, у мужчины нет реальных возможностей выплатить эту сумму. Данный случай подчеркивает важность борьбы с насилием в семье и необходимость защиты жертв подобных преступлений.
