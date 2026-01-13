В России ставка по ипотеке будет зависеть от количества детей в семье
В России ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной и будет зависеть от количества детей в семье. За первого ребёнка — 10%, за второго — 6%, за третьего ребёнка — 4%.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, текущая льготная ипотека под 6% не стимулирует рождаемость так, как ожидалось. Чтобы поддержать семьи, планируется увязать ставку с числом детей, а также предоставить дополнительные меры: кредитные каникулы до полутора лет для семей с большим количеством детей и льготы при кредитовании и финансовых услугах.
В эфире телеканала «Россия 24» Аксаков отметил, что процентные ставки будут снижаться вместе с ключевой ставкой Центробанка.
