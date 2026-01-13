Россиян призвали провериться на опасные болезни после отпуска в популярной пляжной стране
Россиян попросили провериться на опасные болезни при проявлении симптомов после отпуска на Кубе и в других странах Карибского бассейна. Об этом сообщил Роспотребнадзор в официальном Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что в регионе сложилась непростая эпидемиологическая обстановка: зафиксированы случаи заражения вирусами денге, Оропуш и чикунгунья. СМИ распространили сведения о возможной вспышке нового заболевания на Кубе, при этом пострадавшие жаловались на кожную сыпь, боли в суставах и лихорадку. Однако кубинское министерство здравоохранения опровергло эту информацию. Также было отмечено, что текущая ситуация с вирусами соответствует типичной для этого региона.
В случае появления симптомов, характерных для трансмиссивных инфекций, после возвращения из опасных регионов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и проинформировать врача о пребывании в эндемичной зоне, указано в сообщении Роспотребнадзора.
Кроме того, ведомство рекомендовало россиянам принимать меры предосторожности от укусов комаров во время поездок. Для этого следует использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на окна, применять надкроватные пологи и носить закрытую одежду.
Читайте также: