Россиян призвали провериться на опасные болезни после отпуска в популярной пляжной стране

13 января 2026, 12:32

Роспотребнадзор призвал россиян провериться на инфекции после Кубы

Фото: iStock/lucky-photographer

Россиян попросили провериться на опасные болезни при проявлении симптомов после отпуска на Кубе и в других странах Карибского бассейна. Об этом сообщил Роспотребнадзор в официальном Telegram-канале.