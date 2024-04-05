Пара с разницей в росте в полметра пожаловалась на частые вопросы об их сексе

Фото: istock / Rattankun Thongbun
В США девушка ростом 157 сантиметров начала встречаться с молодым человеком ростом 205,7 сантиметра и стала объектом интереса в сети. Об этом пишет Daily Mail.
22-летняя Эшлин Бишоф познакомилась с Диланом Портером в колледже и сразу влюбилась. Несмотря на разницу полметра, они полюбили друг друга и начали жить вместе.
Спустя время они стали замечать повышенный интерес к своей паре, после чего решили создать аккаунт в TikTok. Они начали показывать подписчиками забавные видео о своей жизни и трудностях, с которыми они сталкиваются из-за разного роста.
Как отмечает Эшлин, из-за разницы в росте ей всегда приходится смотреть на возлюбленного снизу вверх, а также ускорять шаг во время прогулок. Девушка часто не может найти или достать какие-то вещи, потому что Портер убирает их слишком высоко.
При этом молодой человек говорит, что все зеркала в их доме повешены так, чтобы это было удобно Бишоф. Он также добавил, что из-за выского роста он иногда даже не влезает в объектив камеры около с возлюбленной, так чтобы их обоих было видно полностью.
Девушка пожаловалась, что люди слишком часто задают им вопросы о сексе и иногда даже путают Портера с её с отцом.
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Спустя время они стали замечать повышенный интерес к своей паре, после чего решили создать аккаунт в TikTok. Они начали показывать подписчиками забавные видео о своей жизни и трудностях, с которыми они сталкиваются из-за разного роста.
При этом молодой человек говорит, что все зеркала в их доме повешены так, чтобы это было удобно Бишоф. Он также добавил, что из-за выского роста он иногда даже не влезает в объектив камеры около с возлюбленной, так чтобы их обоих было видно полностью.
Девушка пожаловалась, что люди слишком часто задают им вопросы о сексе и иногда даже путают Портера с её с отцом.
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