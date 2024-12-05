Парфюмер рассказала об ароматах для празднования Нового года

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Для празднования Нового года подойдут духи со сладкими зелеными и древесными ароматами, а также с нотами напитков. Об этом рассказала парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк. По ее словам, праздничную атмосферу создадут ноты специй — имбирь, корица, анис, или цитрусовые ароматы.
«А еще в праздники хорошо будут звучать гурманские ноты напитков, допустим, розового шампанского, глинтвейна, грога, а также парфюмы со сладким ароматом имбирного пряника, кекса со специями или чая массала», — поделилась эксперт в беседе с «Москвой 24».Тем временем в Роспотребнадзоре раскрыли другую сторону монеты, рассказав о важности проветривания помещения зимой, сообщает «Петербургский дневник».
В ведомстве подчеркнули, что длительное нахождение в непроветренном помещении приводит к усталости, головным болям и повышенному риску заражения ОРВИ. Специалисты советуют открывать окна на 5-10 минут каждые 2-3 часа даже зимой, чтобы обеспечить крепкий сон и здоровье организма.
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