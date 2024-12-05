Парфюмер рассказала об ароматах для празднования Нового года

Максимальная ставка за парные билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре на 20 декабря составила 200 тыс. руб. на аукционе в среду. Такие ставки были сделаны на билеты в третьем ряду партера — 16 и 17 места. Самый дорогой единичный билет оказался в первом ряду партера. Он был продан на аукционе за 65 тыс. руб.