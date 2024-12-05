В Госдуме предложили ввести «Новогодний семейный бюджет»

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой о введении «Новогоднего семейного бюджета» — разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Предложение адресовано семьям с доходами ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и пенсионерам. Документ о данной инициативе оказался в распоряжении РИА Новости.
Чернышов отметил, что часть неизрасходованных средств федерального бюджета, объем которых по итогам 2023 года составил 603,5 миллиарда рублей, может быть направлена на предлагаемую им выплату. Подобный механизм перераспределения средств уже применялся ранее, в 2020–2022 годах, когда ресурсы направлялись на поддержку здравоохранения в период пандемии.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что инициатива направлена на помощь гражданам в преддверии Нового года, когда расходы на продукты, подарки и другие нужды становятся значительным бременем для семей с низкими доходами. Выплата, по его мнению, позволит людям организовать праздник, создавая атмосферу уюта и радости, особенно для детей, независимо от их финансового положения.
Ранее «Радио 1» писало про советы стилиста о том, как создать новогодний костюм ребенку своими руками. Помимо этого недавно стало известно, что новогоднюю ель в Волоколамске украсили шарами ручной работы.
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Чернышов отметил, что часть неизрасходованных средств федерального бюджета, объем которых по итогам 2023 года составил 603,5 миллиарда рублей, может быть направлена на предлагаемую им выплату. Подобный механизм перераспределения средств уже применялся ранее, в 2020–2022 годах, когда ресурсы направлялись на поддержку здравоохранения в период пандемии.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что инициатива направлена на помощь гражданам в преддверии Нового года, когда расходы на продукты, подарки и другие нужды становятся значительным бременем для семей с низкими доходами. Выплата, по его мнению, позволит людям организовать праздник, создавая атмосферу уюта и радости, особенно для детей, независимо от их финансового положения.
Ранее «Радио 1» писало про советы стилиста о том, как создать новогодний костюм ребенку своими руками. Помимо этого недавно стало известно, что новогоднюю ель в Волоколамске украсили шарами ручной работы.
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Мария Моисеева