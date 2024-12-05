В Госдуме предложили ввести «Новогодний семейный бюджет»

Самозанятость официально появилась в России почти четыре года назад. К началу 2024 года ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. Кому подходит этот спецрежим, как его оформить, какие плюсы и минусы есть у самозанятости — в материале «Радио 1».