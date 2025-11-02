Парижане смогут выиграть надгробие на Монмартре — власти разыграют старинные могилы
Власти Парижа запустили необычный проект: жители города смогут принять участие в лотерее, главный приз которой — право на старинное надгробие на одном из знаменитых кладбищ — Пер-Лашез, Монпарнасе или Монмартре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Победители розыгрыша получат возможность оформить место захоронения на срок от 5 до 50 лет — или даже навсегда, при условии, что они будут ухаживать за могилой. Акция приурочена к Хэллоуину и направлена на сохранение старинных памятников, многие из которых находятся в плачевном состоянии.
Согласно правилам, принять участие могут только официальные жители Парижа. Всего в розыгрыше участвуют 30 надгробий: по десять на каждом кладбище. Первые результаты объявят 3 ноября в полдень по парижскому времени.
Городские власти подчеркивают, что инициатива имеет экспериментальный характер. Если проект окажется успешным, аналогичные лотереи могут появиться и в других французских городах.
Читайте также: