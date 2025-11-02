Парижане смогут выиграть надгробие на Монмартре — власти разыграют старинные могилы

02 ноября 2025, 22:58

В Париже проведут лотерею мест на старинных кладбищах

Фото: Istock / Peacefoo

Власти Парижа запустили необычный проект: жители города смогут принять участие в лотерее, главный приз которой — право на старинное надгробие на одном из знаменитых кладбищ — Пер-Лашез, Монпарнасе или Монмартре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».