«И дети арендованные!»: Ирина Дубцова ответила на слухи об «арендном» возлюбленном

02 ноября 2025, 22:22

Возлюбленного Ирины Дубцовой заподозрили в эскорте — певица отшутилась в ответ

Иван Петренко и Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

После того как Ирина Дубцова впервые перестала скрывать отношения с Иваном Петренко и опубликовала совместные фото, поклонники активно обсуждают новую пару.





Однако не обошлось и без язвительных комментариев — некоторые пользователи предположили, что певица якобы оплачивает обществу мужчины его «сопровождение».



На слухи артистка ответила с присущим ей чувством юмора. В своём Telegram-канале Дубцова показала Ивана в домашней обстановке и иронично прокомментировала ситуацию.





«Нам тут комментарии с каких-то пабликов прислали. Некоторые считают, что Иван за деньги ходит на мероприятия. Арендный! И дети арендованные. Занавес», — сказала она.