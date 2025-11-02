Достижения.рф

«И дети арендованные!»: Ирина Дубцова ответила на слухи об «арендном» возлюбленном

Возлюбленного Ирины Дубцовой заподозрили в эскорте — певица отшутилась в ответ
Иван Петренко и Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

После того как Ирина Дубцова впервые перестала скрывать отношения с Иваном Петренко и опубликовала совместные фото, поклонники активно обсуждают новую пару.



Однако не обошлось и без язвительных комментариев — некоторые пользователи предположили, что певица якобы оплачивает обществу мужчины его «сопровождение».

На слухи артистка ответила с присущим ей чувством юмора. В своём Telegram-канале Дубцова показала Ивана в домашней обстановке и иронично прокомментировала ситуацию.

«Нам тут комментарии с каких-то пабликов прислали. Некоторые считают, что Иван за деньги ходит на мероприятия. Арендный! И дети арендованные. Занавес», — сказала она.
О романе Ирины и Ивана стало известно летом 2025 года. Избранник певицы — генеральный директор косметического бренда, воспитывающий двоих детей от предыдущего брака.

