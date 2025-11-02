«Моя главная задача – купить пакеты»: Алексей Чумаков высказался о своём гардеробе
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поспорили на красной дорожке из-за одежды
На премии «Золотой граммофон» супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук устроили мини-спор прямо на красной дорожке.
Причиной разногласий стала тема, кто отвечает за выбор одежды для артиста. Юлия, известная своим чувством стиля и работой телеведущей, уверенно заявила, что сама подбирает гардероб мужа. Алексей мягко возразил, подчеркнув, что дело обстоит проще.
«Что значит покупаешь мне одежду? Это не совсем так. Ты просто чаще бываешь в магазинах, потому что ты — девушка. Увидела красивую рубашку — купила. Такое бывает, но это не значит, что ты покупаешь мне всю одежду. Моя главная задача — купить пакеты», — пошутил певец.Кроме того, Чумаков признался, что пока не решил, какой подарок преподнести супруге на день рождения 12 ноября, отметив, что удивить жену непросто.