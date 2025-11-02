«Любой хейт даёт только силу»: жена Павла Мамаева высказалась о негативе в соцсетях
Надежда Мамаева ответила на нападки в Сети после ссор с бывшей женой Павла
После развода Павла Мамаева с Аланой новая избранница футболиста, Надежда, продолжает сталкиваться с волной критики.
В Сети до сих пор обсуждают их отношения, а периодические перепалки между женщинами только усиливают внимание к паре.
Надежда призналась, что давно перестала принимать хейт близко к сердцу. По её словам, негативные комментарии больше не задевают — наоборот, придают уверенности.
«Мы его [хейт] не чувствуем. Люди, достигшие чего-то в жизни, имеющие своё мнение, стержень, не думают так же, как стадо. Когда это понимаешь, то любой хейт дает только силу», — написала Санько в личном блоге.Поклонники отметили, что Надежда не теряет самоиронии — публикацию она сопроводила фотографией с рэпером Гуфом, добавив, что это «железный аргумент», после которого «весь хейт обнуляется».