«Любой хейт даёт только силу»: жена Павла Мамаева высказалась о негативе в соцсетях

02 ноября 2025, 22:36

Надежда Мамаева ответила на нападки в Сети после ссор с бывшей женой Павла

Павел и Надежда Мамаевы (Фото: Instagram* / @mamaeva_nadihope)

После развода Павла Мамаева с Аланой новая избранница футболиста, Надежда, продолжает сталкиваться с волной критики.





В Сети до сих пор обсуждают их отношения, а периодические перепалки между женщинами только усиливают внимание к паре.



Надежда призналась, что давно перестала принимать хейт близко к сердцу. По её словам, негативные комментарии больше не задевают — наоборот, придают уверенности.





«Мы его [хейт] не чувствуем. Люди, достигшие чего-то в жизни, имеющие своё мнение, стержень, не думают так же, как стадо. Когда это понимаешь, то любой хейт дает только силу», — написала Санько в личном блоге.