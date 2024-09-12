В Ступине открыли обновлённый Бульвар Победы

12 сентября 2024 года Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Министерством экологии и природопользования, Министерством внутренних дел России и Главным управлением региональной безопасности Московской области провели рейд в городском округе Дмитровский по пресечению незаконной перевозки строительных отходов, грунта и мусора после сноса зданий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.