В Ступине открыли обновлённый Бульвар Победы

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В городе Ступино после масштабной реконструкции торжественно окрыли бульвар Победы. Теперь это современное общественное пространство, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Мы создали современное общественное пространство с обновлёнными пешеходными дорожками, велосипедными маршрутами и зонами для отдыха. На территории установлена стела, посвящённая тем, кто стоит на защите Родины, их доблести и отваге», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Пешеходную зону на бульваре полностью обновили. Основную часть пешеходного маршрута выложили новой плиткой, а для велосипедистов проложили ровный асфальтовый путь. На территории установлены урны и скамейки.
Особую атмосферу обновлённому бульвару придаёт мемориальная стела, изготовленная в мастерской Алексея Шилова. Это часть мемориального комплекса. Она посвящена героям спецоперации. В рамках этого комплекса на аллее Славы установлены 10 латунных портретов воинов, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе.
На бульваре также установлены современные системы освещения и видеонаблюдения.
Читайте также:
В Московской области благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенки
В Подмосковье завершили рекультивацию мусорного полигона «Егорьевский»
В Чехове ищут подрядчика на благоустройство каскада прудов
Лора Луганская