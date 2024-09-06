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Парк Мира в Коломне откроют после реконструкции к 847-летию города

06 сентября 2024, 22:59
Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

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В Коломне 14 сентября, в день 847-летия города, откроют обновлённый парк Мира. В полдень в парке запустят фонтан, сообщили в пресс-службе администрации Коломенского городского округа.
Это самый большой в Коломне фонтан. Диаметр его чаши превышает 35 м. Позже на этом городском пространстве откроют тематические площадки для детей.
«В 14 часов в парке стартует фестиваль «Виват, Коломна!». На нём соберутся профессиональные, образцовые и народные детские духовые оркестры из Коломны, Озёр, Каширы и из соседней Рязанской области. В программе – произведения от классики до джаза, от старинных маршей до произведений российских композиторов», – говорится в сообщении.


Весь день в парке будет работать пункт сбора помощи для участников СВО.

Финалом открытия парка Мира станет выступление солистов Коломны и гостей города – Михаила Брагина из «Мурзилки LIVE» и группы «Город 312». Программа начнётся в 18:30.

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#коломна
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#день города
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#подмосковье
#московская область
В Подмосковье с января зарегистрировали более 3,3 тыс. питомцев
06 сентября 2024, 22:20

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

В Московской области с начала года зарегистрировали более 3,3 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Помимо регистрации, на базе всех ветеринарных станций ведомства питомцев чипируют. Под кожу животному устанавливают безопасный и не доставляющий дискомфорта электронный чип. Питомцу присваивается номер, а информация о нем и хозяине заносится в базу данных. С случае потери можно быстро найти четвероногого друга и вернуть домой», – отметили в Минсельхозпроде.
Там напомнили, что в конце августа в подмосковных парках запустили акцию, в ходе которой прямо во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и вакцинировать питомца.

Подробную информацию, адреса и время работы мобильных пунктов можно найти на сайте.

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#ветеринары
#подмосковье
#московская область
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Rutube перестал работать из-за крупной атаки хакеров
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за два года
06 сентября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/ Nattakorn Maneerat

Крупнейшая за последние два года DDoS-атака обрушилась на российский видеохостинг Rutube. Об этом сообщила пресс-служба платформы после жалоб пользователей на массовые сбои.
Сбои в работе Rutube начали фиксировать вечером 6 сентября. Больше всего сообщений от пользователей поступало из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
«Специалисты уже работают над ликвидацией угрозы, это может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», – цитирует комментарий пресс-службы ТАСС.

Ранее крупная DDoS-атака на российских операторов связи произошла 21 августа. Тогда из-за действий хакеров временно не работали мессенджеры и социальные сети. Массовые отключения фиксировали у Tele2, Билайна, Ростелекома, МТС и других операторов.

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В ГД предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов
06 сентября 2024, 21:49

Фото: iStock/vichinterlang

В Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, которые претендуют на получение разрешения на работу в России.
Отмечается, что заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

Она подчеркнула, что в настоящее время в экзамене отсутствует устная часть, а словесная коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в новом для него обществе.

Кроме того, в экзамене отсутствуют вопросы, благодаря которым можно оценить понимание иностранцем своей ответственности за совершение преступлений на территории другого государства. Для этого необходимо ввести вопросы на знание базового законодательства.

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#госдума
#экзамены
#русский язык
#мигранты
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В России утвердили правила хранения и использования медицинских аптечек
МВД утвердило правила хранения и использования медицинских аптечек
06 сентября 2024, 21:36

Фото: iStock/Tomasz Majchrowicz

МВД России утвердило требования по хранению и использованию аптечки в автомобиле. Соответствующий проект приказа представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что аптечка должна располагаться в таком месте, где будет осуществлён беспрепятственный и быстрый доступ к ней. При этом она не должна мешать управлению транспортом.

Также водители должны обеспечивать регулярный контроль за комплектацией аптечек и их пополнением, а также за сроками годности медикаментов. В документе указано, что по истечении срока годности лекарства должны быть утилизированы.

Кроме того, не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторно использовать их при загрязнении кровью и другими биологическими жидкостями.

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#мвд
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#водители
#цены
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#аптечка
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Более 100 кибератак отразила система электронного голосования на выборах в Москве
Ковалёв: 120 кибератак отбила система цифрового голосования на выборах в Москве
06 сентября 2024, 21:04

Фото: iStock/dusanpetkovic

Система электронного голосования в единый день голосования в Москве отразила 120 хакерских кибератак. Об этом в беседе с журналистами сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за проведением голосования в столице Вадим Ковалёв.
Он подчеркнул, что система цифрового голосования работает отлично. В пятницу с 08:00 до закрытия избирательных участков в 20:00 было отражено 120 кибератак хакеров.

Накануне проведения выборов, рассказал Ковалёв, система была тщательно протестирована, поэтому сейчас она стабильна и устойчива.

Выборы проходят в десятках регионов России с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит проголосовать за депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов голосуют за муниципальных депутатов.

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#атака
#голосование
#москва
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Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников
06 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Умер экс-главный редактор издания «Коммерсантъ» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что о его смерти стало известно 6 сентября. Он скончался на 47-м году жизни.

В издательстве напомнили, что Черников пришёл к ним работать ещё в 1990-е, а в 1999 году стал редактором информационного центра. Со слов его коллег, специалист стал одним из самых незаменимых сотрудников в редакции. Также он являлся автором множества справочников, тестов, рейтингов, обзоров, а также ярких идей и остроумных шуток.

Позднее, в 2003 году, Черников занял пост ответственного секретаря журнала «Коммерсантъ-власть», а спустя три года – главным редактором сайта kommersant.ru.

В 2011 году он покинул издание и стал заниматься цифровыми проектами в компаниях Digital October, VRTech и других.

Редакция выразила соболезнование родным и близким Павла Черникова.

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Стала известна цена квадратного метра в Дубае
Аналитик Негинский: Цена квадратного метра в Дубае достигла $5,3 тыс
06 сентября 2024, 19:52

Фото: iStock/JandaliPhoto

Эксперт рынка ОАЭ, основатель аналитического агентства Андрей Негинский заявил, что в период с 2020 по 2024 годы цена квадратного метра в Дубае увеличилась на 22%, достигнув $5,3 тыс. на июль.
«Снижение стоимости квадратного метра в Дубае было отмечено только на пике пандемии коронавируса. Тогда стоимость квадрата снизилась с $4,3 тыс. до $4,2 тыс. В следующие годы стоимость метра в апартаментах росла», — пояснил в беседе с Газета.ру Негинский.

До этого управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добавлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

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#недвижимость
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Дубненской школе присвоили имя выдающегося авиаконструктора Березняка
06 сентября 2024, 19:30

Фото: группа школы в соцсети «ВКонтакте»

Школе №1 Дубны официально присвоили имя советского конструктора самолётов и ракет Александра Яковлевича Березняка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Березняк руководил «филиалом ОКБ-155 по теме Б», ныне – МКБ «Радуга». Он является лауреатом Ленинской премии и Государственной премий СССР, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР.
«Его имя напрямую связано с Дубной. Под руководством Березняка в городе разрабатывались и серийно выпускались крылатые авиационные ракеты против кораблей и наземных целей, а также морские противокорабельные и противолодочные ракеты, управляемые ракеты для самолётов фронтовой авиации. Велись работы по созданию экспериментального пилотируемого орбитального самолёта – прототипа «Бурана», – отметили в администрации.
К 100-летию Александра Березняка, которое отмечали в 2012 году, в школе был создан музей. Он посвящён истории Дубны как важного научного и промышленного центра России и рассказывает о жизни и работе авиаконструктора. Ребята проводят там экскурсии для жителей и гостей школы. Школа №1 активно сотрудничает с МКБ «Радуга». Его молодые инженеры регулярно проводят для школьников открытые лекции.

4 сентября 2024 года Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьёва школе присвоено имя выдающегося авиаконструктора.

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#подмосковье
#московская область
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Перечислены главные недостатки китайских машин
Автоэксперт Буров предупредил о недостатках китайских машин
06 сентября 2024, 19:25

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL», автоэксперт Сергей Буров перечислил главные недостатки китайских машин, к которым отнёс малый ресурс турбомоторов, их небольшая мощность, задержки при переключении передач, сложности с надёжностью подвески.
«Турбомотор может прийти в негодность уже через 150-250 тыс. км, а атмосферные двигатели подлежат ремонту только через 300-400 тыс. км. Процедура ремонта турбокомпрессора или его замены — дорогостоящая. Сохраняются сложности с подвесками – на некоторых моделях они не предусмотрены для суровых российских дорог и могут испортиться через 30-50 тыс. км», — пояснил в беседе с Газета.ру Буров.

А автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал введение кикшеринговых компаний штрафов за передачу электросамоката несовершеннолетним, использование самоката вдвоём и за езду в алкогольном опьянении. В целом она назвал подобными меры неплохими.

«Рвение в эту сторону хорошее, но мне кажется, что оно больше похоже на пугало, которое поставили, чтобы снизить аварийность и перевести всех в одно правовое поле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявлял, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.

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