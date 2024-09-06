Парк Мира в Коломне откроют после реконструкции к 847-летию города

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.
В Коломне 14 сентября, в день 847-летия города, откроют обновлённый парк Мира. В полдень в парке запустят фонтан, сообщили в пресс-службе администрации Коломенского городского округа.
Это самый большой в Коломне фонтан. Диаметр его чаши превышает 35 м. Позже на этом городском пространстве откроют тематические площадки для детей.
Весь день в парке будет работать пункт сбора помощи для участников СВО.
Финалом открытия парка Мира станет выступление солистов Коломны и гостей города – Михаила Брагина из «Мурзилки LIVE» и группы «Город 312». Программа начнётся в 18:30.
Читайте также:
В Коломне 7 сентября ограничат проезд из-за яблочно-книжного фестиваля
В Коломне пройдёт масштабный благотворительный забег «Пульс добра»
В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»
«В 14 часов в парке стартует фестиваль «Виват, Коломна!». На нём соберутся профессиональные, образцовые и народные детские духовые оркестры из Коломны, Озёр, Каширы и из соседней Рязанской области. В программе – произведения от классики до джаза, от старинных маршей до произведений российских композиторов», – говорится в сообщении.
Весь день в парке будет работать пункт сбора помощи для участников СВО.
Финалом открытия парка Мира станет выступление солистов Коломны и гостей города – Михаила Брагина из «Мурзилки LIVE» и группы «Город 312». Программа начнётся в 18:30.
Читайте также:
В Коломне 7 сентября ограничат проезд из-за яблочно-книжного фестиваля
В Коломне пройдёт масштабный благотворительный забег «Пульс добра»
В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»
Лора Луганская