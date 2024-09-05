В Коломне пройдёт масштабный благотворительный забег «Пульс добра»

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.
14 сентября в Коломне в седьмой раз состоится ежегодный благотворительный забег «Пульс добра». В нём примут участие дети-сироты, дети без попечения родителей и дети с особыми потребностями. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Исток», который выступает организатором мероприятия при поддержке подмосковного Минспорта и администрации Коломенского городского округа.
Маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 и 3 км, а также 300 и 600 м – для самых маленьких участников. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Участников ждёт живописная трасса, которая проходит у стен Коломенского кремля и пересекает реку Москва по понтонному мосту вдоль старинных церквей. Разминку для взрослых и детей проведут профессиональные тренеры и спортсмены. На территории Конькобежного центра Коломны будут работать спортивные и сувенирные магазины, фудтраки и игровой городок с батутами, лучным тиром и профессиональными аниматорами.
Благотворительный забег «Пульс добра» – масштабный спортивный праздник, который проводится с 2015 года. Мероприятие будет проходить 14 сентября с 10 до 16 часов по адресу: Коломна, Набережная реки Коломенки, д. 7 (Конькобежный центр «Коломна»).
Собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей.
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Участников ждёт живописная трасса, которая проходит у стен Коломенского кремля и пересекает реку Москва по понтонному мосту вдоль старинных церквей. Разминку для взрослых и детей проведут профессиональные тренеры и спортсмены. На территории Конькобежного центра Коломны будут работать спортивные и сувенирные магазины, фудтраки и игровой городок с батутами, лучным тиром и профессиональными аниматорами.
Благотворительный забег «Пульс добра» – масштабный спортивный праздник, который проводится с 2015 года. Мероприятие будет проходить 14 сентября с 10 до 16 часов по адресу: Коломна, Набережная реки Коломенки, д. 7 (Конькобежный центр «Коломна»).
Собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей.
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Лора Луганская