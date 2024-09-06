В Коломне 7 сентября ограничат проезд из-за яблочно-книжного фестиваля

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Движение автотранспорта ограничат на нескольких улицах в Коломне в субботу, 7 сентября, в связи с проведением Международного яблочно-книжного фестиваля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Фестивальные площадки будут расположены в исторической части города. Рядом с этими площадками проезд и парковку ограничат», — говорится в сообщении.В частности, движение автомобилей и парковку ограничат на улице Яна Грунта на участке от Красногвардейской до Левшина и на улице Зайцева — от улицы Левшина до Красногвардейской.
Ограничения будут действовать с восьми утра до 22:00.
Для жителей домов на улицах Дмитрия Донского, Исаева, Кремлёвской, Казакова и Лазарева на время действия ограничений будет организован проезд через улицу Лажечникова.
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